Successo per "Monumenti Aperti" a Thiesi

L’Assessore Tanca: «Soddisfatti della riuscita dell’evento»

Di: Antonio Caria

Per il secondo anno di seguito, Thiesi ha aperto i suoi siti per la ventiduesima edizione di “Monumenti Aperti”. Una due giorni ricca di eventi, ma anche di visitatori che, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio, hanno potuto ammirare alcune delle perle artistiche del paese del Meilogu, come il Santuario di Nostra Signora di Seunis, il Museo Aligi Sassu, la Torre Prigione, il Mercato e il Palazzo Comunale, la Parrocchia di Santa Vittoria, Casa Flores, la Necropoli di Mandra Antine e le Chiese di Santa Croce, Sant’Antonio e San Sebastiano.

Ad aprire l’evento, il Sindaco Gianfranco Soletta e l’Assessore alla Cultura Salvatore Tanca. I protagonisti sono stati i bambini degli Istituti locali che hanno avuto modo di spiegare ai turisti le particolarità di ogni monumento. Grande curiosità ha suscitato l’apertura di Casa Flores, curata dalla Cooperativa Siendas. L’abitazione, di origine settecentesca, è stata recentemente donata al Comune. All’interno della stessa si è consumato uno dei passaggi cruciali della rivoluzione antifeudale sarda: nel 1795 Francesco Cilocco, divulgò il pregone del vicerè parlando alla folla ed incitando i tiesini alla rivoluzione.

Molto apprezzate anche le esibizione dei tre cunsonu locali, dell’organettista Giuseppe Pola, del gruppo Folk Sas Maestralinas, della Polifonica Logudorese e le produzioni degli artigiani locali.

«Siamo estremamente soddisfatti della riuscita dell’evento, ha rimarcato l’Assessore Tanca-. È stato bellissimo vedere studenti di ogni età partecipare attivamente e con grande entusiasmo all’iniziativa. È chiaro che nelle scuole è stato svolto un ottimo lavoro di preparazione da parte degli insegnanti. Da parte nostra dunque a tutti i ragazzi, agli insegnanti e ai dirigenti dell’istituto comprensivo e dell’ITC va un caloroso ringraziamento per aver creduto nella nostra iniziativa. Un ringraziamento va inoltre agli artigiani, ai gruppi locali e a tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa».