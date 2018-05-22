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Offerte di lavoro in Sardegna

Offerte di lavoro in Sardegna - aggiornate al 22 maggio 2018

Offerte di lavoro in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live


OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 22 maggio 2018

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO 

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it 

Il servizio è GRATUITO﻿

 

AUTISTA 
CAGLIARI -  TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA CLIENTE UN/A AUTISTA CON PREGRESSA ESPERIENZA NELLA GUIDA DI AUTOTRENI. 
LA RISORSA DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DELLE PATENTI C D E E CQC TRASPORTO PERSONE. 
SI OFFRE CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE. 
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BADANTE 
SAMUGHEO -  CERCASI RAGAZZA ALTA E ROBUSTA I ETA' NON SUPERIORE A 40 ANNI PER MANSIONE DI BADANTE - COLLABORATRICE DOMESTICA. 

POSADA - CERCASI BADANTE CON ESPERIENZA, ONESTA-AFFIDABILE-REFERENZIATA NON FUMATRICE, CONOSCENZA LINGUA ITALIANA. 
SI RACCOMANDA MOLTA PAZIENZA, GENTILEZZA-EDUCAZIONE PER ANZIANO CON PROBLEMI MOTORI. 
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO DA CONTRATTO 
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COMMESSO 
PROV. OT - NEGOZIO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA CERCA COMMESSA ANNI 23/29 ANNI BELLA PRESENZA OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE PER LAVORO DI COMMESSA PER STAGIONE ESTIVA A PORTO ROTONDO SARDEGNA 
( 15 MAGGIO 30 SETTEMBRE) 
SI OFFRE REGOLARE CONTRATTO + ALLOGGIO 
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COMMESSO 
TERRALBA - CERCASI COMMESSA PER LAVORO PRESSO PUNTO VENDITA IGLOO SURGELATI PRESENTE A TERRALBA IN VIA CONCORDIA. 

OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE COMMERCIO RICERCA 1 COMMESSO. 
PROPONE: TIROCINIO 
REQUISITI: RICHIESTI DAL REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO PROMOSSI DALL'ASPAL BANDO 2017 
SEDE LAVORATIVA: OROSEI 
SCADENZA: 31 MAGGIO 2018 
MODALITÀ DI CANDIDATURA: 
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CONTABILE 
ORISTANO -  STUDIO PROFESSIONALE RICERCA PER LA PROPRIA CLIENTELA UN IMPIEGATO/A CONTABILE. 
REQUISITI 
IL CANDIDATO IDEALE AVRÀ UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI, E SARÀ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO, CONTABILITÀ ORDINARIA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, REGISTRAZIONI E SCRITTURE CONTABILI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI; 
CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE; 
VALIDA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC, COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE, LA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PROFIS/SPRING DELLA SISTEMI SPA; 
PREFERIBILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; 
EVENTUALE ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 (NON OBBLIGATORIA); 
AUTOMUNITO. 
PERTANTO È IMPORTANTE CHE IL /LA CANDIDATO/A ABBIA UNA CONOSCENZA TEORICA APPROFONDITA DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LA CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE DI IMPRESA, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEI SUOI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI. 

PROV.OR -   STUDIO PROFESSIONALE RICERCA PER LA PROPRIA CLIENTELA UN IMPIEGATO/A CONTABILE. 
REQUISITI 
IL CANDIDATO IDEALE AVRÀ UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI, E SARÀ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO, CONTABILITÀ ORDINARIA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, REGISTRAZIONI E SCRITTURE CONTABILI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI; 
CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE; 
VALIDA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC, COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE, LA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PROFIS/SPRING DELLA SISTEMI SPA; 
PREFERIBILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; 
EVENTUALE ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 (NON OBBLIGATORIA); 
AUTO PROPRIA. 
PERTANTO È IMPORTANTE CHE IL /LA CANDIDATO/A ABBIA UNA CONOSCENZA TEORICA APPROFONDITA DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LA CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE DI IMPRESA, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEI SUOI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI. 

ORISTANO - STUDIO PROFESSIONALE RICERCA PER LA PROPRIA CLIENTELA UN IMPIEGATO/A CONTABILE 
REQUISITI: 
IL CANDIDATO IDEALE AVRÀ UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI, E SARÀ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO, CONTABILITÀ ORDINARIA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, REGISTRAZIONI E SCRITTURE CONTABILI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI; 
CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE; 
VALIDA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC, COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE, LA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PROFIS/SPRING DELLA SISTEMI SPA; 
PREFERIBILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; 
EVENTUALE ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 (NON OBBLIGATORIA); 
AUTO PROPRIA. 
PERTANTO È IMPORTANTE CHE IL /LA CANDIDATO/A ABBIA UNA CONOSCENZA TEORICA APPROFONDITA DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LA CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE DI IMPRESA, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEI SUOI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI. 
SUL PIANO PERSONALE, IL CANDIDATO DEVE AVERE DOTI DI PRECISIONE E AFFIDABILITÀ, DI RISERVATEZZA, CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, UN NOTEVOLE SENSO DI RESPONSABILITÀ E L'ATTITUDINE A PROPORRE SOLUZIONI IN UN' OTTICA DI CONDIVISIONE DELLE DECISIONI, IN COORDINAZIONE CON GLI ALTRI COLLEGHI. 
FORMAZIONE BASE RICHIESTA: 
DIPLOMA O LAUREA DI L LIVELLO IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE - ECONOMIA E FINANZA; LAUREA DI IL LIVELLO IN ECONOMIA. 
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DOCENTE 
NUORO -  HAI UN'OTTIMA CONOSCENZA DELL'INGLESE E VEDI ANCORA IL MONDO CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO? SEI UNA PERSONA CREATIVA, POSITIVA ED ENTUSIASTA, CON UNA PASSIONE VERA PER L'INSEGNAMENTO? 
DIVENTA UNA HELEN DORON ENGLISH TEACHER E LAVORI DA SUBITO. 
INVIACI LA TUA CANDIDATURA E POTRAI LAVORARE COME INSEGNANTE INDIPENDENTE NELLA TUA CITTÀ, AI TUOI RITMI E CON UN METODO LEADER A LIVELLO INTERNAZIONALE NELL'EDUCAZIONE AI BAMBINI! 
CONTATTACI PER AVERE PIÙ INFORMAZIONI SUL PROSSIMO TEACHER TRAINING COURSE IN PROGRAMMA A CAGLIARI. 
HELEN DORON ENGLISH SARDEGNA 
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EDUCATORE 
SASSARI - ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL CERCA EDUCATORE/ICE PROFESSIONALE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE O IN PEDAGOGIA, CON MATURATA ESPERIENZA CON GLI ANZIANI PER UN CONTRATTO DI 30 ORE SETTIMANALI IN COMUNITÀ ALLOGGIO SITA IN PROVINCIA DI SASSARI. 
COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE L'ISCRIZIONE ALLE LISTE DELLA LEGGE 68/1999. 

ORISTANO - CERCASI EDUCATORE DI SESSO MASCHILE, DI ETÀ COMPRESA TRA I 25 E I 35 ANNI, AUTOMUNITO, PER RAGAZZO DI 24 ANNI CON DISABILITÀ MOTORIA. 
NON NECCESSARIA LAUREA. 
POSSIBILMENTE DI ORISTANO. 
SI RICHIEDE MASSIMA SERIETÀ. 
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ELETTRICISTA
OLBIA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ELETTRICO RICERCA 5 ELETTRICISTI. 
MANSIONE RICHIESTA: SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI ELETTRICI 
REQUISITI INDISPENSABILI: 
- QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE O DIPLOMA SECONDARIO DI SECONDO GRADO 
- CONOSCENZA INFORMATICHE (SISTEMA ANDROID) 
- ESPERIENZA NEL SETTORE 
- PATENTE B 
REQUISITI INDISPENSABILI: QUALIFICHE PROFESSIONALI DA TECNICO ELETTRICISTA 
SEDE DI LAVORO: TERRITORIO OLBIA TEMPIO (SS) 
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FARMACISTA 
CAGLIARI -  FARMACIA URRU CON SEDE A CAGLIARI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE I MULINI SELEZIONA FARMACISTA PART-TIME. 
LE PERSONE CON LE QUALI VORREMMO ENTRARE IN CONTATTO SONO PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA ALMENO BIENNALE NEL RUOLO ALL'INTERNO DI FARMACIE E/O PARAFARMACIE; LA RISORSA DOVRÀ OCCUPARSI PRINCIPALMENTE DEL BANCO CONSIGLIANDO AL MEGLIO IL CLIENTE SUI FARMACI E PARAFARMACI E DI TUTTI I SERVIZI CHE LA FARMACIA PROPONE. 
SI RICHIEDE: 
LAUREA IN FARMACIA O IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, DOMICILIO A CAGLIARI O IN ZONE LIMITROFE ALLA FARMACIA, ESPERIENZA DI ALMENO 2/3 ANNI NELLA MANSIONE. 
DISPONIBILITÀ AL SEGUENTE ORARIO CONTINUATO: 13:00 - 17:00 
SI OFFRE: 
ASSUNZIONE INIZIALE A TEMPO DETERMINATO I' LIVELLO CCNL FARMACIA PRIVATA PART-TIME 24H CON FINALITÀ DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E INCENTIVI 
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 IDRAULICO 
SESTU -  MAGICSAN SRL RICERCA IDRAULICI CON MINIMA ESPERIENZA. 
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IMPIEGATO 
ORISTANO - SANNA ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA DI ASSICURAZIONI PLURIMANDATARIA RICERCA FIGURA ANCHE SENZA ESPERIENZA NEL SETTORE PER PERCORSO FORMATIVO E REALIZZAZIONE DI OPERATORE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO. IL PERCORSO PREVEDE L'INSTAURAZIONE DI UN TIROCINIO REGOLARMENTE RETRIBUITO. 

ORISTANO - SOCIETÀ DI SERVIZI DI ORISTANO RICERCA ADDETTO/A PER SEMPLICI MANSIONI DI SEGRETARIATO CON PROGETTO DI TIROCINIO REGIONALE. 
PROFILO RICHIESTO: 
-RESIDENZA AD ORISTANO O ZONE LIMITROFE; 
-DINAMISMO/DOTI RELAZIONALI/RISERVATEZZA; 
-CONOSCENZA DEL SOCIAL MEDIA MARKETING; 
-OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SCRITTA E PARLATA; 
-FLESSIBILITÀ ORARIA. 

 CAGLIARI - STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO SELEZIONA ESPERTO/A PAGHE E CONTRIBUTI IN GRADO DI SVOLGERE IN TOTALE AUTONOMIA TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PROPRIE AZIENDE CLIENTI. 
COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE ESPERIENZA PLURIENNALE CON SOFTWARE PAGHE JOB SISTEMI. 
SI VALUTANO ANCHE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. 

ORISTANO - IL CPI DI ORISTANO INFORMA CHE È STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 LAVORATORE ISCRITTO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 68/1999 DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PIENO PER 9 MESI IN QUALITÀ DI OPERATORE INTERMODALE DI TRASPORTO (CLASS. PROF. ISTAT 3.3.4.1.0.13) PRESSO L'AZIENDA LOGISTICA MEDITERRANEA SPA. 
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MAGAZZINIERE 
OLBIA -  OPENJOBMETIS SPA FILIALE DI SASSARI RICERCA PER PROPRIO CLIENTE MAGAZZINIERE PER NEGOZIO DEL SETTORE CALZATURE. 
SI RICHIEDE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MAGAZZINIERE, DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E DOMICILIO NELLA ZONA DI OLBIA. 
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MECCANICO 
MONASTIR -  IMPRESA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELLE PERFORAZIONI RICERCA LA FIGURA DI MECCANICO O AIUTANTE MECCANICO PER L'AFFIANCAMENTO NELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI PROPRI MEZZI. SI RICHIEDE COMPROVATA ESPERIENZA LAVORATIVA SUI MEZZI D'OPERA QUALI ESCAVATORI, TRIVELLE ECC. SI PREDILIGE UNA BUONA CONOSCENZA E CAPACITÀ NEI SETTORI DELLA OLEODINAMICA ED ELETTROMECCANICA. NO PRIME ESPERIENZE. SEDE DI LAVORO MONASTIR (CA). 
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OPERAIO 
OLBIA -  SI RICERCA INSTALLATORE ESPERTO DI IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI A OLBIA (OT). 
RICHIESTA ESPERIENZA MINIMA DI 5 ANNI NEL SETTORE INDUSTRIALE, IN MODO PARTICOLARE IN MONTAGGIO, RIPARAZIONI, ASSISTENZA, MANUTENZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, COMPRESI IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA. 
TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE. 
DISPONIBILITÀ: FULL TIME. 
ASTENERSI PERDITEMPO. SI PRENDERANNO CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE. 

PROV.OT - OFFICINA MECCANICA CERCA PERSONA VOLENTEROSA CON ESPERIENZA COME ELETTRAUTO/FRIGORISTA. SI RICHIEDE MAX SERIETÀ. 

PROV OT - NOTA AZIENDA DEL COMPARTO TURISTICO/SERVIZI RICERCA UN OPERATORE/OPERATRICE CON ESPERIENZA NEL SETTORE PULIMENTO/SERVIZI CON MANSIONI DI OPERAIO 5OLIVELLO. SI RICHIEDE MASSIMA SERIETÀ, PATENTE B E COMPROVATE CAPACITÀ DI GUIDA, DISPONIBILITÀ A LAVORARE NEI WEEKEND, POSSIBILMENTE CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA INGLESE/TEDESCA. SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON ASSUNZIONE IMMEDIATA, ASSICURAZIONE DRIVER, TRATTAMENTO ECONOMICO DI SICURO INTERESSE, BENEFITS, ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE. 
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OPERATORE CALL CENTER 
SASSARI - CERCASI OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND NEL SETTORE LUCE E GAS. 
SI OFFRE: 
FISSO MENSILE GARANTITO DA 400 EURO NETTE MENSILI; 
REGOLARE ASSUNZIONE; 
SI RICHIEDE: 
ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE ENERGETICO 
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM 
CONOSCENZA BASE DEL PC 
BUONA DIALETTICA 
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PARRUCCHIERE 
CAGLIARI -  CERCASI PARRUCCHIERE QUALIFICATO CON ESPERIENZA LAVORATIVA COMPLETA IN TUTTE LE MANSIONI. 
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PROGRAMMATORE INFORMATICO 
ORISTANO - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER AZIENDA CLIENTE PROGRAMMATORE INFORMATICO. 
SI RICHIEDE UNA BUONA CONOSCENZA : 
- IN SVILUPPO AMBIENTE . NET ( PREVALENTEMENTE C#); 
- DI MICROSOFT VISUAL STUDIO E MICROSOFT AZURE; 
- DI XML E XAML E DEI SERVIZI REST A SOAP ; 
- DI SVILUPPO E GESTIONE DEI DATABASE MYSQL / SQL; 
- DEL LINGUAGGIO JAVASCRIPT E FRAMEWORK ANNESSI; 
- DEI DESIGN PATTERN MVVM -MVC . 
SI RICERCA UN PROFILO PROATTIVO E DINAMICO CON ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI. 
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RAGIONIERE 
DOLIANOVA - STUDIO DI CONSULENZA FISCALE, CERCA, TIROCINANTE, PER INSERIMENTO CON TIROCINIO REGIONALE RETRIBUITO. 
LA CANDIDATA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE DONNA E DI ETÀ COMPRESA TRA I 20 E 28 ANNI, RESIDENTE NELL'HINTERLAND DEL PARTEOLLA. 

CAGLIARI - GI GROUP SPA - AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA UN/A SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO. 
LA RISORSA DOVRÀ AVER MATURATO ESPERIENZA PREGRESSA NEL MEDESIMO RUOLO. NELLO SPECIFICO DOVRÀ OCCUPARSI DELLE MOLTEPLICI ATTIVITÀ SEGRETARIALI DELLO STUDIO, OVVERO:
- GESTIONE DELL'AGENDA DI QUATTRO MEDICI PROFESSIONISTI; 
- PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEI PAZIENTI, AGGIORNARE LE CARTELLE CLINICHE, EMETTERE LE RICEVUTE DI ACCONTO, CALCOLARE E GESTIRE IL PAGAMENTO DEI SALDI, GESTIRE LE TELEFONATE IN ENTRATA/USCITA, RISPONDERE ALLE EMAIL DEI FORNITORI/CLIENTI, INVIO FAX, GESTIONE CORRIERI E FORNITORI; 
-DOVRÀ INOLTRE PREDISPORRE I PAGAMENTI VERSO I FORNITORI E A RICONCILIARE GLI INCASSI SECONDO LE FATTURE DI ACCONTO/SALDO EMESSE; 
-DOVRÀ GESTIRE I PAZIENTI IN SALA D'ATTESA, SOPRATTUTTO IN CASO DI RITARDI DOVUTI AD INTERVENTI DIFFICOLTOSI E DURATURI SUI PRECEDENTI PAZIENTI; 
-DOVRÀ EFFETTUARE CHIAMATE DI RECALL PER RICORDARE GLI APPUNTAMENTI FISSATI O PROPORRE APPUNTAMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE PERIODICI. 
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TERMOIDRAULICO 
BUDONI -  LCT IGEA LOGISTICS & JOB SRL, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA TERMOIDAULICO - FRIGORISTA - POTABILIZZATOR, INSTALLATORE DI IMPIANTI, CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZAZIONE. 
IL CANDIDATO DEVE AVERE ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE E PARTICOLARE ATTITUDINE NELLE PROBLEMATICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DETTI IMPIANTI, COMPRESA DIAGNOSI E RISOLUZIONE DI TUTTI I PROBLEMI ATTINENTI AL SETTORE, PREFERIBILMENTE IN POSSESSO DI PATENTINO F-GAS. 
SI OFFRE: 
- REGOLARE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
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TORNITORE 
DOLIANOVA -  TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA CLIENTE UN TORNITORE CON PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. 
RICHIESTA DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.

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