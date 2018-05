Domenica 27 maggio il “TrekDays” a Monte Santo

L’escursione è promossa dal team Decathlon di Sassari

Di: Antonio Caria

Quale miglior modo per trascorrere una giornata a contatto con la natura se non quello di conoscere alcuni siti e monumenti del territorio? È questo l’intento del team Decathlon di Sassari che ha promosso, per la giornata di domenica 27 maggio, un’escursione a Monte Santo, uno dei simboli del paese di Siligo e del territorio del Meilogu.

Grazie all’ausilio della guida escursionistica Corraco Conca, ci si avventurerà lungo il sentiero di 2, 4 chilometri e con un dislivello di 390 metri, che porterà alla cima del Monte, posta a 733 metri. Un panorama suggestivo e incantevole che porterà alla Chiesetta romanica dei Santi Elia ed Enoch.

Alcune settimane fa, su iniziatva del Comitato di Sant’Elia e della Pro loco di Siligo, Conca aveva portato a termine il lavoro di posizionamento della segnaletica con l’utilizzo dei classici segnavia biancorossi, dei cartelli nei bivi e di una mappa dettagliata con un codice QR adatta per gli smartphone.

La partenza è fissata alle 8.30 da Sassari. Gli organizzatori consigliano il possesso di uno zaino, di un berretto, di una protezione solare e di acqua. Il pranzo è al sacco.