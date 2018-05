Numeri da record per Cibus 2018

Battista Cualbu: «Stiamo allargando le nostre proposte e il mercato sta rispondendo positivamente»

Di: Antonio Caria

82mila visitatori e 1300 prodotti agroalimentari italiani partecipanti. Sono questi i numeri conclusivi di “Cibus 2018”, la fiera internazionale che si è tenuta la settimana scorsa a Parma.

Una vetrina importante che ha dato la possibilità al Contas di prendere contatti in particolare con il mondo Arabo, Finlandia, Belgio e Spagna e all’agnello sardo marchiato Igp.

«Una scelta che ci sta ripagando, e che, confermando i nostri obiettivi, ci ha reso visibili a una fetta di mercato ancora scoperta – ha sottolineato il presidente del Contas Battista Cualbu – . Obiettivi raggiunti che vanno di pari passo anche con lo studio delle nuove porzionature, con le quali presentiamo la carne d’agnello, volte proprio a soddisfare le nuove esigenze del mercato (tagli più piccoli e a lunga conservazione). Grazie a questo anche al Cibus abbiamo dimostrato di essere pronti. Stiamo allargando le nostre proposte e il mercato sta rispondendo positivamente. Molto positivi sono stati infatti i riscontri per l’agnello termizzato, quello precotto e confezionato sottovuoto che oltre ad una conservazione più lunga permette ad una fascia molto più ampia di preparare e gustare la nostra eccellenza, perché con 20 minuti di forno tutti possono prepararlo conservando tutte le caratteristiche originarie. Anche il porzionato piace. Questo significa mercato anche per gli agnelli che pesano dai 10/13 kg, figli di incroci tra pecore sarde e arieti da carne come da disciplinare».

L’occasione è stata propizia anche per predenre contatti con i rappresentanti della piattaforma on line Alibabà, ma non solo., che potrebbero aprire una finestra verso il mercato sudorientale, interessato ai prodotti Halal e Kasher.

«Altro aspetto fondamentale che ha fatto breccia nella curiosità dei buyer, è il fatto che si tratta di carne di agnelli che si nutrono con il latte di pecore che pascolano, allevate quindi eticamente secondo il benessere animale – ha rimarcato il direttore del Contas Alessandro Mazzette -. Il legame con il territorio è fondamentale. Nelle fiere non presentiamo una semplice carne ma un territorio, una storia».