Parma-Cagliari, Maran: “Gli infortuni non siano un alibi, al Tardini per imporre il nostro gioco”

Fischio d’inizio alle 15.00. Obiettivo: “Mettere in campo tutto quello che abbiamo”

Di: Marco Orrù

Ripresa del campionato e trasferta più che insidiosa per il Cagliari di mister Rolando Maran, alle prese con gli infortuni, in quel di Parma. Ecco le parole del mister rossoblù: "Bisogna avere grande rispetto per il Parma, noi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, serve personalità e la rabbia giusta. Conta l'avversario, ma conta quel che daremo noi. Non dobbiamo concedere loro gli spazi perché sanno essere micidiali”.

Gli infortuni?

“Ci sono stati tanti problemi e contrattempi e questo non aiuta, ma dobbiamo andare oltre perché dobbiamo essere svelti nell'amalgamarci per trovare la quadratura giusta. Bisogna analizzare questo inizio di stagione con equilibrio, sappiamo quello che possiamo dare”.

Io in discussione?

“Lo sono sempre in quanto allenatore, so che il calcio è fatto anche di queste cose, sono io responsabile ed è giusto che sia così, l'importante è dare il massimo continuamente. Non mi devo preoccupare di questo”.

I nazionali?

“Erano tanti, hanno fatto viaggi lunghi, c'è chi ha giocato di più e chi meno, devo valutare”.

Castro?

“Sta migliorando, ha ancora qualche fastidio ma è normale dopo l'infortunio che ha passato”.

Situazione infortunati?

“Mancano Cragno, Faragò, Pavoletti e Nainggolan, per il quale sembra solo una piccola elencazione e non dovrebbe essere nulla di grave. Gli altri sono praticamente tutti recuperati, anche Ceppitelli. L'obiettivo a Parma è quello di imporre il nostro gioco, ma così deve essere sempre. I ragazzi hanno lavorato bene e sono sicuro che metteremo in campo tutto”.

Simeone?

“Ha messo dentro più allenamenti con la squadra, abbiamo lavorato molto, sono convinto che queste due settimane siano state preziosissime. Purtroppo avevamo tanti nazionali fuori, questo non ha giovato, ma non dev'essere un alibi. Ora ci saranno 4 partite ravvicinate e non c’è tanto tempo, dobbiamo accelerare”.

Nandez?

“ Ha giocato una partita intera e 7 minuti nell'altra, è tornato giovedì e penso che non abbia grossi problemi”.

Olsen?

“L'abbiamo visto poco, allenamento dopo allenamento va inserito nel nostro contesto".

Il gioco?

"Abbiamo perso il nostro finalizzatore principale e quindi vanno provate cose diverse, non che gli altri attaccanti non siano bravi nel gioco aereo, ma dobbiamo mettere dentro anche altre situazioni di gioco.

Gli svincolati?

"No, no, c'è un gruppo che lavora alla grande per dare le soddisfazioni, ora c'è da lavorare con questi ragazzi, io sono convinto che siamo sulla strada giusta, partendo già da domani”.