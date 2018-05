Rubano un furgone all'autista della Bartolini, è caccia ai due malviventi

L’episodio è avvenuto nei pressi di Bari Sardo

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 20.30 di ieri, a Bari Sardo lungo ss. 125 al chilometro 100, all’altezza del cavalcavia del bivio per il centro abitato, un dipendente del corriere espresso Bartolini è stato costretto a fermarsi e a scendere dal mezzo un Fiat Ducato, da due malviventi a volto coperto.

I malviventi, pare non fossero armati, si sono poi allontanati a bordo del mezzo. Immediate le ricerche che hanno consentito ai militari delle stazioni Carabinieri di Bari Sardo e Tortolì di ritrovare il furgone sulla s.s.390 inlocalità Pirarba tra l' abitato di Loceri e quello di Bari Sardo.

I malviventi hanno rubato 1500 euro circa in banconote e assegni in corso di quantificazione, somme relative alle consegne effettuate dal corriere. La vittima non ha riportato ferite. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.