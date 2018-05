Pappagallo impaurito dalle auto, lo salvano i Vigili del Fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso il recupero

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, in viale Regina Elena, per il recupero di un pappagallo scappato dall'abitazione dei proprietari, finito in cima ad un albero.

La squadra di terra del Distaccamento cittadino Portuale all'arrivo sul posto ha chiesto alla centrale operativa del 115 l'ausilio dell'autoscala giunta da viale Marconi.

Il volatile spaventato dal traffico delle auto, non voleva scendere, ma grazie al tempestivo intervento dei pompieri è stato recuperato in sicurezza e consegnato sano e salvo al proprietario.