"Sa paradura" unisce America e Sardegna per dare un pugno alla Sla

L'antica usanza del mondo agropastorale in nome della lotta alla Sla

Di: Redazione Sardegna Live

Sa paradura arriva oltreoceano. E’ in nome della lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica che alcune pecore sarde saranno adottate da importanti personaggi statunitensi.

Morittedda (la pecora nera del gruppo), Joculana, Istentales e Sardigna sono nate nell’azienda di Badde Manna, a Nuoro, di proprietà di Gigi Sanna, il cantante-allevatore leader del gruppo musicale degli Istentales. Da alcuni anni Sanna ha riproposto, sull’isola e non solo, l’antico istituto de sa paradura. L’usanza, nella società agropastorale sarda, veniva messa in atto per dare un aiuto concreto a un allevatore colpito da una disgrazia mediante l’offerta, da parte dei colleghi del circondario, di una o più pecore per contribuire a rimettere in piedi l’azienda del malcapitato.

Sa paradura è sbarcata lo scorso anno a Cascia, cittadina umbra duramente colpita dal terremoto, e ora si appresta al ad approdare negli States. L’appuntamento è fissato per martedì 8 maggio a Milano nel corso del “Seeds&Chips”, il summit mondiale dedicato all’innovazione alimentare e alle problematiche del cibo. Sul palco saliranno, oltre all’organizzatore Marco Gualtieri, Gigi Sanna e Paolo Palumbo, giovane chef di Oristano malato di Sla.

Paolo, con l’obbiettivo di salvare gli animali dal macello e di ottenere fondi per la ricerca contro la malattia, ha avuto l’idea di dare le pecore in adozione a distanza all’ex segretario di Stato degli Stati Uniti John Kerry, al presidente di Starbucks Howard Schultz e a Kerry Kennedy, figlia di Bob Kennedy e presidente del Center for Human right. La quarta pecora l’adotterà Marco Gualtieri, che insieme a Palumbo ha dato vita al “Dream Team”, un gruppo di ricercatori da tutto il mondo che lavora per sconfiggere la patologia: un progetto che, per andare avanti, ha bisogno di 6 milioni di euro da raccogliere in 6 anni.

Sa paradura delle pecore, dunque, potrebbe avere in questo caso anche il merito di avvicinare l’ex segretario di Stato Usa, l’executive chairman di Starbucks e la nipote di JFK al progetto Dream Team alla lotta alla Sla.