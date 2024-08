Justin Bieber è diventato papà, "Benvenuto Jack Blues"

Sua moglie ha documentato la gravidanza sui social dopo l'annuncio fatto agli inizi di maggio

Di: Adnkronos, foto Instagram Justin Bibier

La foto di un piedino di neonato avvolto in una coperta. Così, con un post su Instagram Justin Bieber ha annunciato la nascita del suo primogenito.

"Benvenuto a casa Jack Blues Bieber", scrive la trentenne pop star canadese in post - già gettonatissimo - condiviso dalla moglie Hailey Baldwin, modella e imprenditrice 27enne, figlia dell'attore Stephen Baldwin, sposata nel 208, che ha documentato la gravidanza sui social, con oltre 53 milioni di follower, dopo l'annuncio fatto agli inizi di maggio.

Justin Bibier è salito alla ribalta mondiale nel 2009 come teenager pop; da allora ha sfornato diversi successi come "Baby", "That Should Be Me", "Sorry".