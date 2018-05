Crollo soffitto all’ospedale Cto. Cappellacci: “Sanità sempre più a pezzi”

Il duro attacco del deputato sardo di FI, Ugo Cappellacci: “Vergognoso”

Di: Alessandro Congia

Polemiche al vetriolo dell'esponente azzurro in Parlamento, dopo l’episodio al nosocomio di Iglesias, che poteva avere un epilogo peggiore. Per ora soltanto danni strutturali, fortunatamente, ma il rischio è stato elevato soprattutto per i pazienti in degenza o prossimi alle operazioni di routine: “A pochi giorni dall’episodio del Sirai di Carbonia – tuona Ugo Cappellacci, FI - ecco un nuovo esempio di una Sanità fatta letteralmente a pezzi”.

Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia, commenta il cedimento del soffitto di un ambiente vicino alla sala operatoria dell'Ortopedia del Cto di Iglesias. “Ora diranno che è solo un piccolo granello di polvere spostato da una folata di vento? La verità è che, mentre la Giunta si fa l’applauso da sola e il mega-direttore Moirano fa proclami sulla stampa, ogni giorno leggiamo un bollettino di guerra con una Sanità che costa molto di più per offrire molto di meno, che si vanta di risparmiare sui farmaci mentre ha solo omesso di acquistarli, che non solo non ha riformato nulla ma sta guastando sistematicamente ciò che funzionava, mortificando la professionalità dei medici e degli altri operatori sanitari. L’unica cosa che hanno riformato, in aumento, è il maxi stipendio dei manager continentali. Suonano un po’ ridicole le parole di chi millanta una sanità libera da condizionamenti politici mentre il centro-sinistra in procede con un’occupazione feroce di tutte le poltrone e di tutti gli sgabelli della Sanità sarda. Lo stesso centro-sinistra che, giunto ormai agli sgoccioli della propria esperienza di governo, rinnega tutto ciò che ha votato in questa Legislatura. Arru, Pigliaru e la loro corte sabauda – ha concluso Cappellacci - inizino a fare i bagagli e liberino la Sardegna dalla loro insana politica”.