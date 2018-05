Grave incidente sulla SS 125: due feriti

Una ragazza in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente è avvenuto questa mattina sulla nuova Strada statale 125, all'altezza di San Priamo.

Secondo quanto riferito, una moto, in sella alla quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza, avrebbe tamponato un'auto al chilometro 51,800 in direzione Tortolì.

I due centauri sarebbero volati sull'asfalto.

La ragazza è stata trasportata in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni gravissime, mentre il giovane è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Muravera.

Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i carabinieri.