Auto investe un ciclista in pieno centro, 37enne ricoverato al Policlinico

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questo pomeriggio nel Largo Carlo Felice. Una Seat Leon guidata da un 50enne cagliaritano, percorreva la strada diretto verso Via Roma, quando all’altezza del civico 44, per cause in fase di accertamento, effettuava uno spostamento laterale verso destra andando ad urtare un ciclista che procedeva il Largo con la stessa direzione.

Ad avere la peggio è stato il conducente della bici, un cagliaritano di 37 anni che veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.