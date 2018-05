Sa Festa de is Launeddas 2018

Appuntamento il 12 maggio con la conferenza-concerto dal titolo “Varianti coreutiche nel ballo campidanese accompagnato dalle Launeddas”

Di: Redazione Sardegna Live

Il 12 maggio 2018 si terrà presso l’Ex Vetreria di Pirri “Sa festa de is launeddas”, organizzata da Assòtziu Launeddas Sardìnnia, che in seguito al successo consolidato nelle due precedenti edizioni rinnova l’appuntamento per tutti gli appassionati dell’antico strumento millenario.

L’evento riunisce suonatori, costruttori, studiosi e semplici amanti delle Launeddas, i quali, per un’intera giornata, si ritroveranno insieme per confrontarsi e condividere tematiche di ampio rilievo culturale e spirito innovativo legate alla valorizzazione, alla divulgazione e alla tutela di un patrimonio musicale di cui lo strumento è elemento depositario.

S’Assotziu Launeddas Sardinnia, che nasce con l’intento di promuovere la tutela e tutti quei valori legati alla tradizione delle launeddas, intende offrire, attraverso l’organizzazione di una conferenza-concerto e balli serali che si terranno negli ampi spazi dell’Ex Vetreria, una grande occasione per approfondire e ancora studiare un’esperienza millenaria proiettata in percorsi futuri sempre più ambiziosi e aderenti allo spirito nobile e orgoglioso dei sardi.

Sa Festa avrà inizio con l’apertura de Sa Domu de is Launeddas a Casa Saddi a Pirri.Centro di attività e documentazione per gli studiosi, gli appassionati, i suonatori, e in particolare per i ragazzi delle scuole e per i turisti.

Apertura dal 9 all’11 maggio per le scolaresche che hanno aderito al progetto e il 12 maggio dalle 09.00 alle 18.00 per tutti i visitatori. I costruttori e suonatori presenti accoglieranno i visitatori e saranno a loro disposizione per le dimostrazioni e le spiegazioni. Trattandosi di un laboratorio chiunque lo desideri potrà provare gli strumenti, partecipare alla costruzione, esercitarsi nella tecnica del fiato continuo. Sarà possibile, inoltre, fruire di un’interessante esposizione fotografica e di una raccolta bibliografica, discografica e documentale.

La conferenza-concerto al Teatro la Vetreria alle ore 18.00. Come suggerisce il titolo della manifestazione “Varianti coreutiche nel ballo campidanese accompagnato dalle Launeddas”, la conferenza-concerto oltre che avvalersi delle relazioni di esperti, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e dell’Università, analizzerà il legame tra le suonate a launeddas e i passi del ballo campidanese, ponendo l’accento sulle diverse interpretazioni nelle zone dove viene tuttora praticato (dall’oristanese all’Ogliastra). I ballerini provenienti dai centri interessati daranno dimostrazione delle varianti del ballo popolare che hanno conosciuto ed eseguito nelle piazze.

Attraverso il patrocinio di CAMPOS (Cordinamentu Artis Musicalis e Poeticas de Traditzioni Orali de Sardigna) l’evento vedrà anche la partecipazione de is cantadoris a repentina.

Il musicista e studioso Alfonso Diez Ausin, proveniente da Burgos, comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn, sarà il gradito ospite internazionale di questa edizione.

Alla fine della conferenza, presso la corte del’Ex Vetreria, tutti i suonatori presenti si esibiranno con musiche tradizionali e balli sardi e come consuetudine tutti saranno invitati a danzare al suono delle Launeddas.