Launeddas. Oggi Luigi Lai compie 90 anni, auguri Maestro!

Una vita accompagnata dalla musica

Di: Dante Tangianu - Foto scattata a Cagliari in occasione di Sant'Efisio 2022

Luigi Lai, l’ultimo dei grandi, il re delle launeddas, oggi festeggia il suo novantesimo compleanno. Ma non è una ricorrenza, stavolta, come tutte le altre.

Prevale nel Maestro la profonda tristezza per la recente perdita della donna della sua vita, la signora Rosina, con tutti sempre gentile, affabile, orgogliosa del marito e delle sue launeddas.

Dopo averlo già fatto in occasione dell’inaspettata dipartita della sua compagna, oggi siamo ancora vicini a Luigi Lai, in un giorno in cui spesso la vita mette in contraddizione se stessa per riservarci e costringerci a convivere, in un breve lasso di tempo, con forti e felici emozioni, nonché, simultaneamente, con profonde quanto ineluttabili tristezze.

Sappiamo che il maestro è circondato dagli affetti familiari delle figlie, dei generi e dei nipoti, per cui oggi con tutti loro ci sarà anche la stessa signora Rosina per renderli felici: anche chi non c’è più non ci lascia mai soli.

La famiglia, gli amici, lo sterminato numero di chi conosce Luigi Lai, tutti vogliamo tanti altri compleanni del Maestro. E sempre in buona salute, con le sue launeddas che hanno emozionato generazioni di uomini e donne e continueranno a farsi amare e a far sognare.

Auguri infiniti, Maestro, da tutta la redazione di Sardegna Live.