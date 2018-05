Maltempo, frane sulla Sp 74: in corso le operazioni di messa in sicurezza

Non si segnalano persone coinvolte o danni materiali ad automobilisti in transito.

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora smottamenti e frane in Provincia di Nuoro. Una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo in questi istanti sulla Strada provinciale 74 , nel tratto che dalla 131 dcn in direzione Orotelli.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del fuoco che ha effettuato un sopralluogo sul pendio instabile, il sindaco Giovannino Marteddu e il personale ANAS che stanno lavorando per le necessarie operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei massi dalla sede stradale.

