Tradito da un’impronta digitale, incastrato il rapinatore solitario ogliastrino

I dettagli della vicenda nella conferenza stampa in Commissariato, a Quartu

Di: Alessandro Congia

Tradito dalle immagini delle telecamere di sicurezza poste all’esterno del negozio in via Fiume, a Quartu, ma incastrato anche da un’impronta digitale lasciata all’interno del punto vendita. Così Federico Loi, classe 1982, residente a Cardedu, è il rapinatore solitario che nei giorni scorsi non ha esitato a puntare la pistola alla testa ad un commerciante 52enne di nazionalità cinese.

Questa mattina durante la conferenza stampa, il dirigente Fabrizio Selis (nella foto in basso, a sinistra), del Commissariato Polizia di Stato di Quartu, ha spiegato dettagli che hanno permesso l’individuazione del malvivente, autore della tentata rapina del 22 aprile scorso. Il suo nome è finito così nel registro degli indagati in Procura, è stato infatti denunciato in stato di libertà per rapina aggravata e lesioni. Fondamentale anche l’apporto dei colleghi della Scientifica, poi anche i frame video che nel dettaglio hanno focalizzato i dettagli del bandito.