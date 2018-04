“Progetto VIVA – Nuovi Itinerari del Turismo Attivo”: ripreso il servizio di informazione turistica

Il servizio si svolgerà, in maniera alternata, a Padria e Monteleone Rocca Doria

Di: Antonio Caria, fotografia sito www.visitviva.com

In occasione delle ultime festività pasquali, è ripreso il servizio di informazione turistica del “Progetto VIVA – Nuovi Itinerari del Turismo Attivo”.

Nato per iniziativa dell’Unione dei Comuni del Villanova (Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana e Villanova Monteleone), il progetto ha come finalità, «quella di identificare e diffondere il Villanova come destinazione turistica».

Nello specifico, si vuole valorizzare l’importnate patrimonio archeologico, artistico, enogastronomico e paesaggistico di questa zona della Sardegna. Tra le diverse attività che saranno poste in essere, l’organizzazione di eventi e manifestazioni, la realizzazione e commercializzazione di pacchetti turstici, il servizio di accompagnamento e la diffusione dei materiali informativi.

Fino al mese di settembre, il servizio si svolgerà, in maniera alternata, negli info point realizzati a Padria (vicino alla biblioteca comunale) e a Monteleone Rocca Doria.