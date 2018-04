Venerdì 4 maggio al via “I talenti del Conservatorio”

I migliori studenti dell’istituzione cagliaritana protagonisti di 12 appuntamenti sino al 30 maggio

Di: Antonio Caria

Sarà l’esibizione dei migliori allievi delle classi di organo, flauto e corno ad aprire “I talenti del Conservatorio”, una serie di 12 appuntamenti pensati dal Conservatorio di Cagliari per consentire agli studenti di mostrare le capacità acquisite durante il percorso di studi.

Gli incontri, in programma da venerdì 4 a mercoledì 30 maggio, si terranno presso l’auditorium, spazio che ha ospitato grandi stelle del panorama artistico internazionale.

L’appuntamento di venerdì (inizio alle 18.00), sarà caratterizzato dagli studenti della classe di flauto, guidata da Sara Ligas, che proporrà musiche di Mozart. Seguirà quella di organo, diretta da Livia Frau, con brani di Bach e Buxtehude. Per concludere, la classe di corno, guidata da mario seoni, proporrà musiche di Mozart e Strauss.

«Consideriamo il nostro Auditorium come la naturale casa degli studenti per le attività didattiche, per le attività artistiche, per quelle laboratoriali e quelle di ricerca – ha affermato il direttore del Conservatorio, Giorgio Sanna –. In questo luogo i nostri allievi completano la loro formazione accademica cimentandosi con la magia del palcoscenico».