Procurade 'e moderare è l'inno ufficiale della Sardegna

Proposta di legge approvata oggi dal Consiglio regionale

Di: Redazione Sardegna Live

A venticinque anni dall'istituzione di Sa Die de sa Sardigna, la Festa del popolo sardo, il Consiglio regionale ha approvato come inno ufficiale della Regione il brano "Su patriotu sardu a sos feudatarios", noto anche come "Procurade 'e moderare", scritto dal nobile magistrato di Ozieri, Francesco Ignazio Mannu, durante i moti antifeudali del 1794.

«Oggi – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau - celebriamo la giornata dell'orgoglio sardo, Sa die de Sa Sardigna, giornata che ricorda quella lontana data del 28 aprile del 1794, passata alla storia per l'insurrezione dei sardi e la cacciata dei dominatori piemontesi. Un episodio storico che trae origini complesse da uno stato di malessere profondo del popolo sardo cui concorsero molteplici cause e che quest'anno celebriamo in occasione di un altro anniversario dall'alto valore simbolico, il Settantesimo dello Statuto sardo». 



Ecco l’esibizione nell'Aula del Consiglio regionale del Coro Nugoro Amada, diretto dal maestro Gianni Garau.

Video tratto da Fb del Presidente Francesco Pigliaru