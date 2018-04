Mastros, costruiamo il futuro sulle orme del passato

Al via le iscrizioni ai corsi dedicati al recupero e alla valorizzazione degli antichi mestieri nei Comuni di Abbasanta, Busachi, Neoneli, Norbello e Nughedu Santa Vittoria.

Di: Lucia Pes

“Mastros, costruiamo il futuro sulle orme del passato” è un’iniziativa ideata e promossa dall’Associazione culturale di promozione sociale Animamente Territorio, in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari e con il patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna, il Comune di Abbasanta e di Neoneli, l’Unione dei comuni del Barigadu e del Guilcer, che ha l’intento di divulgare sapienze e segreti delle nobili arti e mestieri di un tempo.

Il progetto prevede l’attivazione dei corsi dedicati ai laboratori di viticoltura (Neoneli), apicoltura (Nughedu Santa Vittoria), intreccio di canna (Abbasanta) e asfodelo (Neoneli e Norbello), ricamo punto antico (Busachi e Abbasanta), le tecniche di costruzione dei muretti a secco (Norbello), la produzione artigianale della birra (Abbasanta) e ancora del pane, della pasta fresca e dei dolci di mandorle (Abbasanta).

I partecipanti di età compresa tra i 15 e i 40 anni concorreranno all’assegnazione di tre borse premio per ciascun laboratorio rispettivamente del valore di 150.00, 100.00 e 50 euro.

Salvo diverse comunicazioni i corsi inizieranno il 14 maggio .

La presentazione e l’avvio delle iscrizioni è prevista rispettivamente ad Abbasanta il 4 maggio alle ore 18, presso Agorà in via Guiso; a Busachi il 5 maggio alle ore 16 nell’aula Consiliare in Piazza Italia 1 e a Neoneli il 5 maggio alle ore 18.30 nella sala comunale di “Corrale” in via Sebastiano Satta.

Le iscrizioni ai corsi possono essere consegnate durante le presentazioni o inviate tramite posta elettronica all’indirizzo animamenteterritorio@tiscali.ito ancora consegnate a mano presso il Centro espositivo di Losa (strada laterale a sinistra del nuraghe Losa) nei giorni 7 e 9 maggio (termine ultimo) dalle ore 17 alle ore 19.