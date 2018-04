Sesta edizione del premio di poesia “Tiu Finu”: pubblicato il bando

La scadenza è fissata per sabato 30 giugno

Di: Antonio Caria

Il Comune di Romana, nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione e alla diffusione della lingua e della cultura sarda, ha bandito la sesta edizione del premio di poesia dedicato a uno dei più grandi poeti improvvisatori della Sardegna, Gavino “Finu” Piredda”.

Il concorso sarà articolato in due sezioni, poesia rimata (A) e poesia in verso sciolto (B). Secondo quanto prevede il regolamento, le opere, composte in lingua sarda nelle sue diverse derivazioni o parlate locali, dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi. I poeti potranno concorrere a tutte e due le sezioni.

Le stesse, dattiloscritte, dovranno essere presentate in 6 copie e contraddistinte da uno pseudonimo oppure da un motto. Per quanto riguarda quelle in tabarchino e catalano (da allegare in 2 copie), è gradita la traduzione in italiano.

L’opera dovrà pervenire in una busta grande, all’interno della quale dovrà essere inserita un ulteriore plico sigillato che dovrà contenere i dati dell’autore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, eventuale codice Iban e indirizzo e-mail), unitamente al titolo dell’opera allo pseudonimo utilizzato e alla firma dello stesso autore.

All’esterno della busta piccola andranno indicati la sezione a cui si partecipa, il titolo dell’opera e lo pseudonimo utilizzato mentre all’esterno della grande la sezione a cui si vuole partecipare.

Gli elaborati, a tema libero, dovranno rispettare il limite dei 40 versi e non superare i 50. I vincitori saranno decretati, in maniera unica, insindacabile e inappellabile, da una giuria di esperti. Saranno premiati i primi tre di ogni sezioni, che riceveranno una somma in denaro.

Inoltre, i giurati potranno assegnare le menzioni e le segnalazioni. In quest’ultimo caso, il premio non sarà in denaro. Previsto un premio speciale “Tiu Finu” dedicato ai poeti sardi nati e/o residenti a Romana che presenteranno un elaborato in lingua sarda.

L’elenco dei premiati sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Romana, oltre che sui giornali e siti internet. I poeti premiati riceveranno anche una comunicazione scritta tramite Posta.

I componimenti dovranno essere inviati entro sabato 30 giugno all’indirizzo COMUNE DI ROMANA, VIA ROMA, 50 - 07010 ROMANA mentre la premiazione si terrà sabato 1 settembre. Maggiori informazioni al numero di telefono 3407133259 (segreteria premio).