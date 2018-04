Artisti, maghi e poeti: il 'sabato magico' della Metro Arst da piazza Repubblica

Sabato 21 aprile MetroCagliari di Arst celebra i suoi primi 10 anni con una giornata ricca di sorprese

Di: Alessandro Congia

Ci sarà il maestro Romeo Scaccia al piano per un concerto da tutto esaurito dalle ore 19 ma, già dalle 17, due scuole di poesia e tre illusionisti e prestigiatori, viaggeranno sulla Metro.

Con essi, appunto, i poeti che allieteranno i viaggi Metro gratuiti per tutti e per tutta la giornata. A preannunciare quanto avverrà è stato Chicco Porcu, amministratore Arst. Tra gli artisti ci saranno: Fabrizio Raccis, poeta e scrittore fondatore del collettivo Penne Armate, Alessandro “Sensei” Piludu il rapper più veloce d’Italia con la sua Rap-Trap.

Gianni Mascia, scrittore e poeta impegnato nella diffusione della lingua sarda, verrà con la Scuola popolare di poesia del quartiere di Is Mirrionis: Dolores Lollo Manca, poetessa,Terri Meloni, poetessa. Le poetesse Rita Carta e Monia Salis saranno accompagnate dalla kalimba di Miki Rovelli. Lo scrittore Giuseppe Carta con Maurizio Iodice, anch’egli scrittore, si alterneranno ai poeti Stefania Ambu e Giuseppe Boy, che verranno accompagnati dal musicista Alberto Sanna (chitarra e armonica).

Presenti i maghi della Scuola di magia di Alfredo Barrago del Teatro Houdini, Michele Cabras e Vincenzo Ligia, nome d’arte CENEK, mentalista e prestigiatore, accompagnato da Michele Cabras, noto MYCRAS, manipolatore e illusionista.

Si esibirà in serata, anche il grande mago “capostazione”, Umberto Busetto: sarà abilissimo a stupire gli astanti con le carte magiche.

Alle 19 - come preannunciato - il concerto per Pianoforte di Romeo Scaccia. Il tutto a partire dalla Stazione Repubblica dalle ore 17, come in un viaggio “decennale”, anche con musica e dj set, con dirette radio e Tv. Con animazione a bordo sulla Metro e nelle fermate.

Così, la maggiore azienda di trasporto pubblico locale in Sardegna (tra le più importanti a livello nazionale), desidera festeggiare un decennale coinvolgendo anzitutto il pubblico, e ringraziando i viaggiatori.