Ritrovata la bicicletta rubata a un turista nel 2015

Denunciata una persona per ricettazione

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo tre anni la bicicletta elettrica, molto costosa, di un turista tedesco, è stata ritrovata.

I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, all’esito di una perquisizione in un’abitazione di un residente del paese, l’hanno rinvenuta nel suo sottotetto. Grazie ad accurati controlli, dal telaio è stato possibile risalire che quella era proprio la bici del cittadino tedesco, al quale era stata rubata nel 2015. Per il proprietario dell’abitazione è scattata una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Il velocipede verrà a breve riconsegnata al suo legittimo proprietario, il quale sarà sicuramente felice di riavere, nonostante siano passati ormai degli anni, la sua bici.