Air Italy, volo Milano-Mumbai: ecco quanto si spenderà per raggiungere l’India

Il primo volo non-stop Milano-Mumbai decollerà il 30 ottobre 2018

Di: Alessandro Congia

La quarta nuova rotta internazionale aperta da Air Italy nel 2018, l’unico volo diretto da Malpensa e dall’Italia per Mumbai, tariffe lancio di andata e ritorno a partire da 342 euro.

Olbia, 13 Aprile 2018 – Air Italy è lieta di annunciare il nuovo Milano Malpensa – Mumbai, la quarta nuova destinazione internazionale servita dal suo hub di Milano Malpensa nel 2018. Il servizio, che inizierà il 30 ottobre 2018, verrà operato da un Airbus A330-200, dotato di 24 posti in Business Class e 228 posti in Economy Class.

Il primo collegamento di Air Italy per l’India prevede cinque voli settimanali fra Milano Malpensa e Mumbai, sarà l’unico volo diretto con la “Città dei sogni” sia da Milano, sia dall’Italia. Si tratta della quarta nuova rotta internazionale aperta da quando Air Italy ha annunciato il suo nuovo progetto e il nuovo brand. Questo servizio diretto da Milano a Mumbai segue infatti le tre rotte per New York e Miami in partenza da giugno 2018 e per Bangkok, previsto da settembre 2018.

Il Vice Presidente Esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, ha commentato: “Mumbai arricchisce la costruzione del nuovo network di Air Italy e mostra chiaramente l'importanza del mercato asiatico per la Compagnia. Esiste un significativo potenziale di crescita della nostra presenza in India, grazie ai grandi cambiamenti sociali che interessano la classe medio-alta indiana e allo sviluppo economico del Paese. Mumbai è un’incredibile città, allo stesso tempo capitale finanziaria dell'India, centro di commercio e investimenti e importante centro culturale". “Questa nuova rotta dimostra la nostra determinazione a continuare ad espandere il network con ulteriori entusiasmanti destinazioni, in grado di attrarre passeggeri in Italia e portare i nostri clienti italiani nel mondo, accogliendoli a bordo e invitandoli a provare la nuova esperienza di viaggio con Air Italy ".

La tariffe inaugurali per un viaggio di andata e ritorno partono da 342 euro a persona (soggetto a disponibilità limitata). Per tutte le offerte e i dettagli è sufficiente collegarsi a airitaly.com, all’app Air Italy, contattare il Call Center Air Italy 892 928 o la propria agenzia di viaggi. Di seguito gli orari del nuovo servizio di linea fra Milano Malpensa e Mumbai.

Orari e frequenze dei voli

Milano Malpensa (MXP) per Mumbai (BOM) IG 927 part. 14:20 arr. 02:50 (Ma, Me, Gi, Ve, Sa)

Mumbai (BOM) per Milano Malpensa (MXP) IG 928 part. 04:50 arr. 09:20 (Ma, Me, Gi, Ve, Sa)