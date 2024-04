Carlotta Ferlito: "In giro per Milano, molestata e sputata"

"Sono shockata", ha detto denunciando l'atteggiamento dei passanti: "Nemmeno uno sguardo di conforto"

Di: Redazione Sardegna Live

Carlotta Ferlito molestata per strada a Milano. Lo ha raccontato l'ex ginnasta azzurra, 29 anni, su TikTok. "Sono shockata", ha confessato.

"Stavo camminando, sono vestita normalissima, e mi fermano questi due soggetti col motorino e chiedono l’Instagram", dice ai suoi follower, spiegando di aver risposto "domani te lo do", per chiudere la conversazione e allontanare i due disturbatori.

"A quel punto loro si fanno insistenti, uno stava scendendo dal motorino, allora io dico di no. Il semaforo diventa verde, lui riparte e mi ha sputato. Non contenti, hanno fatto il giro e uno mi ha sputato di nuovo. Non ho parole - commenta ancora scossa - avranno avuto 15 anni, o 17, non erano italiani perché non parlavano benissimo italiano".

Poi denuncia l'atteggiamento dei passanti: "Mi hanno vista tutti, nessuno mi ha dato nemmeno uno sguardo di conforto. Questa è la cosa più triste".