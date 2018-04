Class action contro Abbanoa, 150 tappe nei paesi della Sardegna

Il leader di Unidos Mauro Pili: "Si tratta della più grande azione giudiziaria collettiva mai messa in campo in Sardegna e forse in Italia"

Di: Ansa

Al via da Carloforte la marcia per l'acqua promossa dal movimento Unidos per promuovere la class action contro i conguagli di Abbanoa. La mobilitazione arriverà sino a La Maddalena attraversando tutta la Sardegna con oltre 150 tappe. La manifestazione di partenza fissata alle 18:30 nella sala conferenze parrocchiale di Carloforte e vedrà la partecipazione dell'amministrazione comunale e dei comitati a sostegno della mobilitazione. All'iniziativa promossa dal locale coordinamento di Unidos Carloforte partecipa il leader del movimento Mauro Pili. Domani, venerdì 13, la mobilitazione toccherà la provincia di Nuoro con sei tappe.

"La class action contro i conguagli di Abbanoa - dice il leader di Unidos Mauro Pili - coinvolgerà ogni famiglia sarda. Si tratta della più grande azione giudiziaria collettiva mai messa in campo in Sardegna e forse in Italia. Ogni utente di Abbanoa ha il diritto di aderire alla class action per la bolletta dei conguagli 2005 -2011. Riguarda potenzialmente 600 mila sardi".

"La marcia per l'acqua - spiega ancora Pili - da una parte servirà per far arrivare a tutti i sardi la proposta di adesione alla class action ma dall'altra avrà l'obiettivo di mettere in campo un'imponente azione di difesa del popolo sardo. Questa volta i sardi si potranno avvalere di uno strumento inedito e straordinario come la class action. E' la prima volta, infatti, che un Tribunale sardo, quello Civile di Cagliari, ammette un'azione di classe di questa straordinaria rilevanza". E ricorda: "potranno beneficiare della decisione finali dei giudici solo ed esclusivamente coloro che avranno aderito alla class action".