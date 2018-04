Approvato il progetto di pulizia delle strade rurali ai fini antincendio

L’importo destinato all’intervento sarà di 34mila 500 euro

Di: Antonio Caria

La Giunta comunale di Siligo ha approvato il progetto per “Servizio di pulizia delle strade vicinali del territorio comunale ai fini antincendio”.

La decisone è stata presa visto l’avvicinarsi della stagione estiva e avrà l’intento di garantire la viabilità e la sicurezza delle strade rurali, oltre che porre in essere tutte le disposizioni impartite dalla regione Sardegna per quanto riguarda la prevenzione contri gli incendi.

Il progetto triennale redatto dall’ingegner Giuliano Urgeghe, prevede una serie di lavori che saranno attuati nei mesi di maggio, giugno e luglio degli anni 2018, 2019 e 2020 e prevede una spesa di 34mila 500 euro (11mila 500 per ogni annualità). In base al computo metrico allegato alla delibera, le strade interessate dall’intervento saranno S.c. su Caminu Fiolinesu, S.v. S'ena e padru, S.c. da padru a Carrugadolza, S.c. ex 131 da Sa Figu Bianca, Figu Ruia fino a loc. domo tanca Pischinosa, S.v. Archeo Park, S.v. Mesu e Cantaros,S.v. Funtana e Ranas, S.v. Badde Maiore, S.v. Putturighe, S.v. sa Pala de Idda Noa, S.c. Pira Niedda, S.v. Su Camininu S'Aligheresu S.v. Chercos S.v. Giaganu Franciscu S.v. Cuccu, S.c. Melas, S.v. Zia Nicola, S.v. Tanca Mala S.c. Siligo Bonnanaro, S.c. Siligo Bonnanaro, S.v. Juanne Crabiles, S.v. Bisonza, S.v. di Cherchizza, S.c. Siligo Bessude, S.v. Littu, S.v. Murghutile 8, S.v. Santu Pizzente, S.v. da Santu Pizzente a Biddanoa, S.v. Sa Pala 'e Adde, S.v. Sa Pala 'e Adde, S.v. Pischina Niedda, S.v. Campu 'e Nurchis, S.v. Su Crastu Covaccadu, S.v. Conzattu, S.v. Funtana e sa Figu, S.v. Serra de S’Orzales, S.v.Frades Pubunzolos, S.v. Paulu Pizzinnu, e S.v. Caspiana.

L’intervento consisterà nello sfalcio dell’erba e dei rami che imgombrano la carreggiata fino ad un’altezza di 4 metri, dei cespugli e della vegetazione presente nelle banchine, nelle cunette e ennel scarpate, con la conseguente asportazione e smaltimento.

Per il sindaco Mario Sassu e la sua Amministrazione, si tratta di un intervento necessario in quanto «la viabilità rurale è oggetta di quotidiana frequentazione da parte degli operatori zootecnici de l territorio e che le condizioni delle strade indotte dalla vegetazione infestante rurale arrecano disagio alle attività lavorative che gravitano nella zona oltre a rappresentare un potenziale pericolo».