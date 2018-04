Giovedì 19 aprile corso itinerante di olivicoltura promosso da Laore

Il ritrovo è fissato alle 9.00 in Comune

Di: Antonio Caria

Imparare le varie tecniche di potatura delle piante di ulivo con l’ausilio di esperti del settore. È questo l’intento dell’Agenzia Laore che, ogni anno, rinnova l’appuntamento con i corsi itineranti di olivicoltura.

Questi ultimi consistono in una serie di lezioni teoriche e pratiche che si tengono in alcune aziende olivicole del Coros, della Romangia, della Nurra e del Meilogu.

Per quanto riguarda quest’ultimo, è previsto un appuntamento a Mara per giovedì 19 aprile. A questo proposito, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Ligios ha comunicato che, in caso di partecipazione, è necessario dotarsi di un modulo disponibile presso l’ufficio del primo cittadino, il quale dovrà essere consegnato, nella stessa giornata del corso, assieme a una fotocopia di un documento di identità, ai referenti di Laore presenti. Il ritrovo è fissato alle 9.00 in Comune.