“Esserci Sempre, 166° anno di fondazione”: ecco i numeri della Polizia di Stato

Presentato anche il bilancio delle attività svolte dalla Questura di Cagliari

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato celebra oggi il 166° anniversario dalla sua fondazione. La cerimonia è in corso questa mattina nella suggestiva cornice dell’Auditorium del Conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina” di Via Baccaredda.

L’intento è quello di condividere la celebrazione con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, guidati dal claim #essercisempre.

Nel corso della manifestazione, che si sta svolgendo in contemporanea in tutta Italia, il Questore di Cagliari Pierluigi d’Angelo (nella foto), ha illustrato le attività svolte dai vari uffici della Questura di Cagliari e di tutte le articolazioni delle Polizia di Stato della Provincia nel periodo compreso fra aprile 2017 e marzo 2018; per l’occasione sono state consegnate le ricompense ai operatori di Polizia che si sono distinti per aver portato a termine importanti attività operative.

Ordine Pubblico

1053 Servizi per manifestazioni di ordine e sicurezza pubblica di cui:

104 Manifestazioni Sportive

234 Manifestazioni Politiche e Sindacali

120 Manifestazioni Religiose

495 Manifestazioni Varie

100 Servizi obiettivi sensibili (Navi da Crociera)

Attività relazioni esterne

34 incontri istituti scolastici

2450 studenti coinvolti

Prevenzione e contrasto

Sezione Volanti

Persone identificate 11080

Persone arrestate 127

Persone denunciate 390

Veicoli controllati 3140

Esercizi pubblici controllati =====

Centro operativo Telecomunicazioni

Totale chiamate ricevute al 113 81.922

=====

Interventi delle “Volanti”

Polizia giudiziaria 2263

Incidenti automobilistici 70

Polizia della strada, viabilità 53

Ambulanze e soccorso sanitario 129

Incidenti e interventi con Vigili del Fuoco 178

Altre cause 1360

ARTIFICIERI

Interventi per disattivazione e distruzione ordigni esplosivi 49

Interventi per riconoscimento e distruzione materiale esplosivo 15

Bonifiche 163

TIRATORI SCELTI

Interventi 24

Bonifiche 14

U.O.P.I.

Interventi 7

Bonifiche 41

SQUADRA MOBILE

LOTTA ALLA DROGA

Persone arrestate 123

Persone denunciate 23

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Persone arrestate 40

Persone denunciate 18

LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Persone arrestate 13

Persone denunciate ==

Appartamenti sequestrati ex art 321 ==

CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Persone arrestate 12

Persone denunciate 7

CONTRASTO ALLE VIOLENZE SESSUALI

Persone arrestate 5

Persone denunciate 4

CONTRASTO AGLI OMICIDI

Persone arrestate 1

Persone denunciate ==

ALTRI REATI

Persone arrestate 22

Persone denunciate 80

Totale arresti 216

Totale denunce 132

DATA OPERAZIONE ETNIA

6 marzo 2017 Contrasto immigrazione clandestina dall’Algeria verso la Sardegna Algerina

8 giugno 2017 Contrasto immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani provenienti dalla Nigeria attraverso le coste della Libia Nigeriana

“Marina Express”

Persone Arrestate n. 15

Stupefacente sequestrato:

- Hashish kg 2,225

- Marijuana kg 1,685

- Cocaina kg 0,710

GRUPPO “FALCHI”

Persone arrestate 101

Stupefacente sequestrato:

- Hashish Kg. 21,011

- Marijuana Kg. 8,360

- Cocaina Kg. 1,560

- Eroina Kg. 0,630

- Metadone Nr. 28 flaconi

Armi e/ o esplosivo sequestrati:

- Armi Nr 02

- Munizioni vario calibro Nr 94

- Esplosivo Kg 1,250 nitroglicerina di dinamite

Denaro sequestrato € 84.797,47

D.I.G.O.S.

Informative di reato inviate all’A.G. 36

Persone denunciate 97

Persone denunciate nell’ambito di contrasto ad episodi di violenza nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive 3

Persone arrestate ==

Ordinanze di custodia cautelare in carcere ==

Stranieri controllati nell’ambito di attività di prevenzione al terrorismo internazionale 138

Servizi di Ordine Pubblico in sede 251

dipendenti impiegati 1018

Servizi di Ordine Pubblico fuori sede 76

dipendenti impiegati 181

DIVISIONE ANTICRIMINE

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Notifiche 288

Trattazione querele e indagini di P.G. 240

Persone denunciate 70

Sottoposizioni agli arresti domiciliari e a Misure di Sicurezza 20

Informazioni per applicazione misure sicurezza 108

Informazioni per concessione misure alternative alla detenzione 338

Informazioni per concessione riabilitazione 21

ATTIVITA’ DI P.S.

Esposti 59

Accertamenti antimafia 549

Liberatorie per rilascio patente di guida 940

Liberatorie per rilascio patente nautica 721

Liberatorie per iscrizione alle liste elettorali 991

Informazioni per concorsi FF.PP: 91

Informazioni per licenze steward e buttafuori 222

Informazioni varie (visita detenuti, cambio cognome, fondo vittime dell’usura, ecc.) 61

Pratiche ex art. 75 legge stupefacenti 168

UFFICIO MINORI

Pratiche minori stranieri non accompagnati 448

MISURE DI PREVENZIONE

Avviso orale 66

Foglio di Via Obbligatorio 25

Proposte per la sorveglianza speciale, divieto/obbligo di soggiorno 6

Proposta confisca di P.S. 2

D.A.S.P.O. 4

Ammonimenti 16

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – Beni sequestrati

Società 10

Aziende 5

Veicoli 11

Immobili 10

Depositi bancari 371.042 €

Denaro contante 486.352 €

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – Beni confiscati

Denaro contante 85.000 €

Beni preziosi (oro) 1.700 €

POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

SETTORE – PASSAPORTI

Rilasci passaporto 10.115

Rilasci certificati espatrio minori anni 14 1.519

SEZIONE - ARMI

Rilasci / rinnovi licenze porto fucile 1.720

Licenze/collezioni armi comuni/antiche 58

Nulla osta per acquisto armi 56

Denunce armi 592

licenze esportazioni temporanea armi 3

Carte europee 29

Licenza vendita/riparazione armi (rilasci/rinnovi) 13

Autorizzazioni trasporto armi 8

Decreti revoca licenza porto fucile uso caccia 108

Decreti revoca licenza porto fucile uso tiro a volo 1

Armi ricevute per essere versate per distruzione ===

Decreti rigetto nulla osta acquisto armi 120

Armi inserite in SDI ===

SETTORE - LICENZE

Licenze sparo fuochi d’artificio, luminarie e N.O. acquisto 64

Addetti al maneggio degli esplosivi e N.O. fochini 39

Recupero spese rimpatrio indigente e consolari 3

Licenza raccolta scommesse e preziosi e/o variazioni 106

Dichiarazioni ai sensi art. 75bis TULPS 14

N.O. volo da diporto o sportivo 11

Svincoli depositi cauzionali e svincoli polizze fideiussorie 4

Visti e vidimazione registri 81

Controlli addetti alla vendita a domicilio e recupero crediti 155

Rifiuti/sospensioni/revoche 10

Accertamenti addetti “sale bingo” 20

Accertamenti richieste licenze bookmaker stranieri 11

Circoli privati 12

Agenzie matrimoniali 4

Studi fotografici 9

SETTORE IV – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Controlli Amministrativi 73

Sopralluoghi effettuati (Agenzie Affari – Gioiellerie) 15

Contestazioni violazioni amministrative 37

Informazioni Prefettura 270

Persone identificate 342

Persone denunciate 13

Applicazione art. 100 TULPS 3

Notifiche varie 81

IMMIGRAZIONE

SETTORE I – CITTADINANZA E CONTENZIOSO

Pratiche cittadinanza 240

Rifiuto / revoca permesso / carta di soggiorno 92

SETTORE II – PERMESSI E CARTE DI SOGGIORNO

Permessi di soggiorno 5.546

Carte di soggiorno 1.175

Totale 6.721

Di cui per lavoro subordinato 1.239

Pareri N.O. autorizzazioni al lavoro 81

Pareri N.O. ricongiungimenti familiari 234

Permessi di soggiorno art. 18 – protezione sociale 15

SETTORE III – ESPULSIONI

Totale 4.109

di cui

Accompagnamenti ai centri 23

Accompagnamenti alla frontiera 0

Partenze volontarie con intimazione del Prefetto 2

Ordini del Questore 2.026

Allontanamento cittadini comunitari 9

Stranieri trattati ai fini di espulsione (espuls. Amm.va del Prefetto) 225

Respingimenti del Questore 1.824

SETTORE IV – ASILO POLITICO

Richieste status di rifugiato 2.596

Titoli di viaggio per rifugiati 149

Minori non accompagnati o affidati 150

ETNIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

Ucraina 1.576

Senegal 1.545

Filippine 1.488

Cina 1.309

Marocco 1.225

COMMISSARIATO DI

PUBBLICA SICUREZZA

“QUARTU SANT’ELENA”

Persone identificate 942

Persone arrestate 38

Persone denunciate 234

Veicoli controllati 245

Esercizi pubblici controllati 30

Posti di controllo 89

COMMISSARIATO DI

PUBBLICA SICUREZZA

“IGLESIAS”

Persone identificate 6.313

Persone arrestate 13

Persone denunciate 78

Veicoli controllati 803

Esercizi pubblici controllati 5

Posti di controllo 41

COMMISSARIATO DI

PUBBLICA SICUREZZA

“CARBONIA”

Persone identificate 4.188

Persone arrestate 12

Persone denunciate 76

Veicoli controllati 1.181

Esercizi pubblici controllati 14

Posti di controllo 305

POLIZIA STRADALE

Pattuglie di vigilanza stradale 2.869

Pattuglie di scorta e servizi vari 45

Incidenti stradali con esito mortale 10

Incidenti stradali con lesioni 182

Incidenti stradali con solo danni a cose 104

Totale incidenti 296

Persone decedute 11

Persone ferite 289

Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici 133

Totale infrazioni accertate 6.099

di cui:

Per superamento dei limiti di velocità 164

Per guida in stato di ebbrezza 216

Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 18

CONTRASTO AL FENOMENTO DELLE STRAGI DEL SABATO SERA

Numero servizi 73

Conducenti controllati 2.083

Veicoli sequestrati 13

Violazioni accertate

Guida in stato di ebbrezza (Art.186 C.d.S.) 1048

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (Art.187 C.d.S.) 8

Altre 17

Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici 23

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Pattuglie per Servizi di Vigilanza Automontata 639

Persone identificate 1.385

Veicoli controllati 80

Reati inerenti il Settore della Pedopornografia

Persone arrestate 1

Persone denunciate 14

Reati inerenti il Settore del Commercio Elettronico in Rete Internet denominato

“E-Commerce”

Persone denunciate 68

Reati inerenti il Settore delle Carte di Credito

Persone denunciate 3

Totale importi sottratti/danni in Euro denunciati dai cittadini € 94.587

Reati inerenti il Settore della tutela delle persone per quanto concerne Furto d’Identità Digitale, Diffamazione, Ingiurie, Minacce e Molestie tramite le reti Internet e/o Telefoniche

Persone denunciate

Reati inerenti il Settore della tutela delle persone per quanto concerne Furto d’Identità Digitale, Diffamazione, Ingiurie, Minacce e Molestie tramite le reti Internet e/o Telefoniche

Persone denunciate 11

Reati inerenti il Settore della Telefonia – Radio Frequenze

Persone denunciate ==

Operazione “Rec Credit”: oltre 350 vittime, sugli abbonamenti alle riviste delle Forze di Polizia, denunciando 46 persone per estorsione, riciclaggio, sostituzione di persona, molestie e disturbo alle persone. Somme sottratte € 3.000.000 circa.

POLIZIA FERROVIARIA

Persone controllate ed identificate 10.188

Persone arrestate 1

Persone denunciate in stato di libertà 26

Sanzioni amministrative D.P.R. 753/80 148

Sanzioni amministrative C. di S. 30

Sanzioni amministrative 7

Servizi di vigilanza scalo 1.714

POLIZIA SCIENTIFICA

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Fotosegnalamenti inseriti in AFIS intera regione 15.125

Fotosegnalamenti ordinari 7.322

Fotosegnalamento (ex Legge Bossi- Fini) 2.683

Precedenti dattiloscopici a richiesta A.G. 155

Sopralluoghi 291

INDAGINI DI CRIMINALITÀ FORENSE

Indagini balistiche 26

Analisi sostanze stupefacenti 185

Evidenza Impronte latenti 27

Identificazione dattiloscopica di autori di reati 47

Ricostruzione di matricole abrase di armi 9

Elaborazioni video per servizi di O.P. e di P.G. 215

Documentazione video in servizi di O.P. 113

Falso documentale 22

XIII REPARTO MOBILE “SARDEGNA”

Unità impiegate in servizi di O.P. in sede 9.268

Unità impiegate in servizi di O.P. fuori sede 6.049

TOTALE OPERATORI IMPIEGATI 15.317

Risultati Operativi di tutti gli Uffici della

Polizia di Stato di Cagliari

Anno 2018

(1 aprile 2017 - 31 marzo 2018)

PERSONE Arrestate 408

PERSONE Denunciate 1.212

Persone Identificate 36.521