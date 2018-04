Sestu piange Nazareno Orrù. L’ex sindaco Cossa: «Era un amico, una persona su cui poter contare»

Il dolore dei concittadini per la morte del vice presidente della Pro Loco sestese

Di: Alessandro Congia

Amava creare unione, sinergia e squadra, quello stesso spirito che condivideva con tanti suoi amici, amiche, suoi concittadini che lo stimavano e apprezzavano le sue doti di persona esemplare e grande lavoratore: la scomparsa del vice presidente della Pro Loco di Sestu ha lasciato un vuoto incolmabile, in tantissimi scrivono in queste ore post sui social in ricordo di quell’animo buono e semplice che Nazareno Orrù ha lasciato nei cuori di tanti, troppi, ora addolorati che si stringono attorno ai familiari distrutti da sofferenza e lacrime. Un susseguirsi, nel centro abitato, di ricordi indelebili di chi lo ha conosciuto e stimato anche nel resto dell'Isola, con decine tra gruppi folk o associazioni locali.

Eccolo in una delle tante foto in cui indossa con orgoglio ed entusiasmo il costume popolare, in procinto di partire alla volta del capoluogo sardo con "sa tracca", (che sostava accanto al market di via Andrea Costa, addobbata di tutto punto), con lui anche i membri dell'associazione e la sua inseparabile moglie con la quale non rinunciava a condividere bellissimi momenti.

E lo ricorda anche l’ex primo cittadino, Michele Cossa, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione tra l’associazione di cui faceva parte e il Comune: “La prematura scomparsa di Nazareno è una perdita irreparabile per la sua famiglia – dice addolorato l’ex sindaco, Michele Cossa - ma anche un duro colpo per me personalmente e per tutta la comunità di Sestu. Nazareno era un punto di riferimento della nostra identità. Un appassionato cultore delle tradizioni, un pilastro della Proloco, un inarrestabile organizzatore. Ma per me era sopratutto un amico e una persona su cui poter contare”.

Domani, domenica 8 aprile 2018, alle ore 16.30, nella parrocchia di San Giorgio Martire, in via Parrocchia, avranno luogo i funerali dello stimato Nazareno.