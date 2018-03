Duecento libri per i bimbi del Brotzu, il bellissimo gesto del fotografo Marrozzini

Sono arrivati, compre promesso, grazie al dono della solidarietà dedicato ai baby pazienti

Di: Alessandro Congia

Racconto storie con la fotografia da 11 anni. Tra i tanti sogni che mi sostengono ce n’è uno, il più bello, che dà al lavoro che faccio un’energia speciale: tramandare ai nostri figli un universo di storie. Per questo ho iniziato a costruire biblioteche. Possiedo un grande archivio frutto di undici anni di fotografia investiti in giro per il mondo. Quello che voglio fare ora è barattarle. Barattare racconti con racconti, foto con libri.

Quando il barattare, termine cardine del fotografo Giovanni Marrozzini, diventa solidarietà. E i volumi promessi sono arrivati in via Peretti, sede del nosocomio cagliaritano.

Parolamia torna con un altro progetto ambizioso: donare 200 libri al reparto di pediatria dell'Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari. La scuola statale in ospedale è presente nel reparto di pediatria dell'Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari da 17 anni. Il reparto si occupa della cura di varie patologie quali fibrosi cistica, malformazioni urinarie, diabete, cardiopatie, patologie comuni. Fa capo all'Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” di Cagliari. È senza dubbio una scuola fuori dagli schemi. Le lezioni e le attività ludiche e creative vengono svolte in una piccola aula e qualora i bambini non possano uscire dalle camere di degenza le attività si spostano da loro.

Sono bambini di ogni età, provenienti da luoghi differenti, con capacità e con vissuti unici e diversi tra loro, con esigenze specifiche, accomunati tutti dalla preoccupazione e dalla sofferenza, accompagnati da genitori o familiari talvolta ancora più spaventati e preoccupati. Matteo un bambino di 7 anni affetto da una rara patologia autoimmune dice: “È molto difficile l'ospedale. Il primo giorno sei confuso, il secondo giorno sei frastornato, il terzo giorno sei annoiato e hai sempre paura”.