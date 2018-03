Concorsi e assunzioni in municipio: ecco i nuovi posti di lavoro

Chiusa la procedura di mobilità, a maggio i bandi per i 28 posti da coprire secondo il Piano annuale delle assunzioni 2017

Di: Alessandro Congia

Chiusa la procedura di mobilità, a maggio verranno pubblicati i bandi per i 28 posti da coprire secondo il Piano annuale delle assunzioni 2017.

Si sono concluse le procedure di mobilità propedeutiche all'indizione dei concorsi pubblici. Su un totale di 49 posti previsti nel Piano annuale delle assunzioni 2017, i posti coperti con la mobilità sono 19. Sono invece 28 le posizioni lavorative per le quali si svolgeranno i concorsi nel prossimo mese di maggio, mentre per le due figure professionali di categoria A previste nel Piano (commessi/custodi) è in corso la procedura di assunzione attraverso i Centri per l’impiego.



Le figure professionali assunte con la mobilità tra pubbliche amministrazioni sono le seguenti: un funzionario tecnico, 2 assistenti sociali, 2 istruttori direttivi amministrativi, 1 istruttore direttivo di ragioneria, 4 agenti di polizia municipale, 6 istruttori amministrativi contabili, un geometra e 2 istruttori informatici.



I 28 posti da ricoprire con l'attivazione dei concorsi pubblici riguardano diverse figure professionali: un funzionario geologo, un funzionario ingegnere idraulico, 2 istruttori direttivi di ragioneria, 10 agenti di polizia municipale, 11 istruttori amministrativi contabili e 3 geometri periti edili.



«Grazie all'impegno degli uffici», spiega l'assessore al Personale Danilo Fadda, «stiamo rispettando la tabella di marcia prefissata a seguito dell’aggiornamento del piano delle assunzioni, con l’obiettivo di portare energie nuove all’interno dell’Amministrazione e quindi l’erogazione di servizi sempre più puntuali ed efficienti. A questo si aggiunge la soddisfazione di offrire la possibilità di nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato».