Giovane 20enne ricoverato al Policlinico: caso sospetto di meningite

Per ora si attendono informazioni più precise dall’azienda sanitaria Ats Sardegna

Di: Alessandro Congia

Ancora un altro caso di meningite in Sardegna, sospetto o meno che sia, la notizia è che un ragazzo 20enne originario di Gesico, piccolo centro in provincia di Cagliari, si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Monserrato. E’ in Rianimazione, i sintomi sono febbre alta e forti dolori.

Il giovane recentemente si era sottoposto alla profilassi prevista in questi casi dopo aver avuto contatti con un coetaneo della Trexenta. In queste ore l’azienda sanitaria si pronuncerà su quest’ultimo caso, mentre soprattutto negli ambienti discotecari e nei locali affollati si sta diffondendo paura e timore per eventuali contagi.

Notizia in aggiornamento