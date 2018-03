Dipartimenti dell’Aou: nominati i nuovi direttori

Costituito anche il collegio di direzione per il supporto alla direzione strategica

Di: Antonio Caria

«Abbiamo creato una squadra di professionisti clinici che supporteranno la direzione aziendale nel governo dell'Aou. Un'attività corale e condivisa che, assieme alla professionalità degli attori coinvolti, deve rappresentare e contraddistinguere l'azione della nostra azienda».

Sono queste le parole pronunciate dal Direttore Generale dell’Aou di Sassari, Antonio D’Urso, per annunciare la nomina, avvenuta mercoledì scorso, dei direttori dei dipartimenti. Nominati anche i vicedirettori di dipartimento e i coordinatori di area funzionale dipartimentale. Inoltre, è stato costituito un collegio di direzione che dovrà supportare la direzione strategica nel perseguimento della missione aziendale.

Sono undici i direttori di dipartimento nominati dal direttore generale: dieci quelli dei dipartimenti dell'assistenza integrata e uno del dipartimento amministrativo e tecnico. Per quanto riguarda i primi, cinque sono direzione universitaria e cinque a direzione ospedaliera.

Per quanto riguarda la direzione universitaria, D'Urso ha preso atto della nota del rettore dell'Ateneo turritano, Massimo Carpinelli, che ha indicato quale direttore del dipartimento Emergenza Urgenza Pierpaolo Terragni, per quello Chirurgico Alberto Porcu, per quello Oncoematologico Gian Vittorio Campus, per quello della Tutela della Salute donna e bambino Salvatore Dessole, per il dipartimento Tutela delle fragilità Stefano Sotgiu.

Inoltre, il rettore dell'Università di Sassari ha espresso parere favorevole sulle nomine comunicate dal direttore generale la direzione ospedaliera. Direttore del dipartimento Medico sarà Francesco Bandiera, del dipartimento Specialità mediche e della riabilitazione Maria Cossu, del dipartimento Neuroscienze testa collo Francesco Bussu, del dipartimento Cardio toraco vascolare Pierfranco Terrosu e del dipartimento Farmaco e diagnostica Stefano Profili.

Il Direttore del dipartimento amministrativo e tecnico è stata inviduata nella persona di Chiara Seazzu.

Per il dipartimento Farmaco e diagnostica, i coordinatori saranno Stefano Profili all'area della diagnostica per Immagini e interventistica e Salvatore Rubino all'area della diagnostica di laboratorio. Per iquello amministrativo e Tecnico, invece, Chiara Seazzu all'area amministrativa e Luigi Spanu all'area tecnica.

Antonio D’Urso presiederà il collegio di direzione coadiuvato dal direttore sanitario, Nicolò Orrù, e amministrativo, Lorenzo Pescini, dai direttori di dipartimento, dal direttore della direzione Medica di presidio, Bruno Contu, e dal direttore Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere Ida Mura. Questi ultimi avranno diritto di voto.

A questi saranno affiancati i componenti senza diritto di voto, rappresentati dai vice direttore del dipartimento Farmaco e diagnostica e dal vice direttore del dipartimento amministrativo e tecnico, quindi dal direttore della struttura complessa di Farmacia, Gabriella Carmelita, e dal direttore della struttura complessa delle Professioni sanitarie, Pina Brocchi.