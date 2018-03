Controlli della Guardia di finanza: droga alla fermata dell'autobus

Attività mirata a prevenire e reprimere attività illegali a danno dei più giovani soprattutto in prossimità dei luoghi scolastici.

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Brigata di Bosa Marina, nel corso di un servizio di pattugliamento in prossimità di alcuni istituti scolastici, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente marjuana.

L’attenzione dei militari è stata attirata dall’incarto lasciato su una panchina della fermata degli autobus di Piazza Zanetti. Verosimilmente lo stupefacente potrebbe essere stato abbandonato in maniera frettolosa alla vista dell’avvicinarsi dei finanzieri.

L’attività di servizio, rientra in un più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro mirato anche a prevenire e reprimere attività illegali a danno dei più giovani soprattutto in prossimità dei luoghi scolastici.