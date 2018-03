Collegium Kalaritanum, 45 anni al servizio della musica

Ecco le iniziative fino a dicembre 2018

Di: Alessandro Congia

Ritorna a Cagliari domenica 25 marzo 2018 alle ore 20,30, nello splendido scenario della Chiesa di Sant’Antonio Abate in via Manno a Cagliari il Festival internazionale corale di musica sacra, prestigiosa rassegna ideata e organizzata dal coro Collegium Karalitanum, che quest’anno festeggia 45 anni di ininterrotta attività corale, con la direzione artistica di Carmine Dell’Orfano.

Questa edizione si sviluppa nell’arco di sette mesi con la programmazione di 10 concerti e con la partecipazione di prestigiosi interpreti di livello internazionale. Per il concerto di apertura del Festival si è pensato ad un evento, rappresentato a Cagliari per la prima volta in questa versione, di grande valenza culturale e musicale con la riscoperta di una antica Via Crucis del XVII secolo tratta dal manoscritto “Modo de hazer la estassiones de la via Crucis” conservato nella Pontificia Facoltà di teologia della Sardegna e pubblicato da Antonio Piras.

Protagonisti dell’evento il Coro polifonico laconese diretto da Lorenzo Zonca per la parte musicale mentre la narrazione scenica è affidata agli attori Giulio Landis, Stefano Farris e Raimonda Mercurio di ANTAS Teatro. L’ingresso ai concerti è libero.

Per informazioni: www.collegiumkaralitanum.it