Presentata la “Setmana Santa” 2018

Gabriella Esposito: «Un momento importante all’insegna della partecipazione popolare»

Di: Antonio Caria

È stata presentata ieri, al Quarter, alla presenza dell’Assessora alla Cultura Gabriella Esposito, il direttore della Misericordia Gabriele Catalano e del Parroco di Santa Maria, Don Angelo Cocco, l’edizione 2018 della Setmana Santa a l’Alguer.

Un momento davvero solenne per la città di Alghero che, ogni anno, ospita una moltitudine di turisti per uno degli appuntamenti più suggestivi e sentiti di tutta la Sardegna.

Per l’Assessora Esposito, si tratta di «Un momento importante all’insegna della partecipazione popolare in cui la città si ritrova nelle proprie radici. L’Amministrazione e la Fondazione Alghero promuovono al meglio l’evento e fanno trovare Alghero nelle più belle condizioni, con gli eccezionali allestimenti urbani dei farols nella parte vecchia della città che impreziosiscono l’atmosfera. Devozione e identità, la Setmana Santa a l’Alguer è fede popolare che diventa memoria. Grazie a alla collaborazione tra Comune, Diocesi, Misericordia, Fondazione Alghero, il Liceo Artistico F.Costantino di Alghero che sceglie l’immagine che rappresenta ogni anno la Settimana Santa, la città si presenta con la sua straordinaria identità attraverso i riti della Passione di Cristo immutati da secoli».

Per il venerdì santo sarà confermata sia la diretta TV quest’anno realizzata in collaborazione con Videolina che la proiezione esterna del Rito del Desclavament in Piazza Duomo mentre la brochure con i percorsi verrà distribuita in italiano, inglese e algherese.

Nutrita anche la partecipazione delle tradizionali corali algheresi e sarde e dall’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda per il rito dell’incontro della domenica di Pasqua. Inoltre, l’immagine, "Croce e Legno" è l’opera di Martina Manca (classe terza B del Liceo Artistico).

Tante le manifestazioni collaterali: dal 18 marzo all’8 aprile nel Convento di San Francesco, la mostra Via Lucis, ovvero la passione di Cristo nelle vetrate di Don Paolo Secchi e Salvatore Limeri. Dal 24 marzo al 3 aprile, negli Atelier di via Carlo Alberto saranno aperte le esposizioni di artigiani locali. Il 26 marzo nella Chiesa di San Michele, alle ore 20,30 è in programma il concerto Note di passione nel mondo, a cura dell’Associazione Musicale Alghero Ama La Musica.

Il 2 aprile, giorno di Pasquetta, sarà all’insegna della musica con lo spettacolo The Beatles Show 62 – 70 in piazza Sulis.