Mauro Pili lancia la Class action contro Abbanoa

"Per avere i risarcimenti bisogna aderire e l'adesione sarà gratuita"

Di: Ansa

Marcia per l'acqua in cento piazze della Sardegna in sessanta giorni. La camminata di mobilitazione partirà dopo Pasqua. È una delle strategie scelte da Unidos, il movimento dell'ex parlamentare Mauro Pili per far conoscere in tutta l'Isola i dettagli della class action contro Abbanoa, il gestore sardo della risorsa idrica.

Nel mirino i conguagli richiesti agli utenti per il periodo 2005-2011 per 120 milioni di euro - queste le cifre dei promotori della protesta - con una media di 300-400 euro a famiglia.

Con un potenziale coinvolgimento di 530mila utenti. Migliaia di moduli sono già stampati e i primi sono stati distribuiti questa mattina nel corso di un incontro con decine di utenti pronti alla battaglia dell'acqua.

E’ il primo passo della "rivolta" per le bollette che arriva a pochi giorni dalla decisione della Corte d'appello di Cagliari di dare il via libera alla class action. Indicate le prime regole.

"Per avere i risarcimenti - ha detto Pili - bisogna aderire e l'adesione sarà gratuita". L'ex deputato ha spiegato che "i vantaggi non si possono estendere a chi non ha partecipato" e che "la procedura onerosa si fonderà soprattutto sul volontariato: ma stiamo cercando anche degli sponsor. Contiamo sulla collaborazione di esercizi commerciali, studi professionali e altre attività".

Possono aderire utenti privati, consumatori e condomini: chi non ha pagato, chi ha pagato anche parzialmente. Persino chi non ha ricevuto la bolletta. Imprese, partite Iva, attività commerciai e artigiani devono agire, invece, individualmente.

Il modulo di adesione può essere inviato alla cancelleria del tribunale civile di Cagliari o rivolgendosi ai centri di raccolta organizzati.