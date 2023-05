Abbanoa replica al sindaco di Loceri: “Mai comunicato sospensione acqua”

L’ente gestore ha comunicato che a seguito delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono state eliminate anche le chiusure notturne dell'erogazione

Di: Redazione Sardegna Live

"Abbanoa non ha mai comunicato al Comune di Loceri e al suo sindaco di dover procedere a effettuare una chiusura, addirittura di tre giorni, dell'erogazione dell'acqua nel centro abitato ogliastrino". È quanto viene precisato, in una nota, dal gestore idrico che replica così alle accuse del sindaco di Loceri Gianfranco Lecca.

"La sospensione - spiega Abbanoa - non è mai stata programmata. Anzi: a seguito delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono state eliminate anche le chiusure notturne dell'erogazione causate dal lungo periodo siccitoso che aveva portato in secca le sorgenti locali che alimentano il serbatoio comunale. Le uniche comunicazioni inviate al Comune di Loceri riguardano proprio gli effetti delle abbondanti precipitazioni che hanno generato nelle sorgenti fenomeni di torbidità e reso temporaneamente non potabile l'acqua fornita da queste fonti".

"Abbanoa chiude l'acqua per tre giorni, da oggi fino al 26 maggio, violando le regole della salute dei cittadini" aveva denunciato il sindaco, parlando di "ennesima beffa da parte dell'ente idrico a danno dei loceresi" e annunciando di voler adire le vie legali contro Abbanoa.