Week end di gusto, street food e identità: la due giorni con la sagra della patata

Ecco i dettagli della due giorni

Di: Alessandro Congia

Street food, musica, artigianato, identità. Monastir dedica un weekend ad uno dei prodotti simbolo della sua economia, le patate. Due giornate, il 17 e 18 marzo organizzate da Comune, Pro Loco e associazione Primavera Sulcitana con un chiaro obbiettivo: mettere in vetrina per valorizzarla ancor di più, questa eccellenza da acquistare negli stand o assaggiare nei vari punti dedicati allo street food. Un prodotto rinomato per la sua bontà.

Gli chef Tony Porseo di Calasetta, Manuele Fanutza del Letizia di Nuxis e il cagliaritano Francesco Zucca del Bistrot 100 proporranno una serie di portate a base di questo versatile ingrediente. Il programma é avvincente e per tutte le età. Non solo assaggi e degustazioni ma anche un contorno di musica con il revival anni '80 e '90 proposto dagli storici dj Dario Prefumo, Cesare Monni e Sandro Murru.

Alla consolle faranno rivivere le atmosfere della disco dance dei decenni passati. Poi ancora animazioni per bambini. Spazio alla cultura millenaria della Sardegna con le sue maschere tradizionali “Urthos e Buttudos di Fonni“, “Mamuthones e Issohadores di Mamoiada” (associazione culturale Atzeni), la musica dei Loungedelica. Anche le launeddas di Nicola Agus faranno da colonna sonora alla manifestazione. Il 17 alle 11 è prevista l'anteprima. La Sala consiliare ospita il convegno dedicato al settore. Alle 16 apre il Villaggio Espositivo, cuore della manifestazione, con l' esposizione con degustazione e vendita di questa eccellenza prodotta nelle campagne. In mostra anche dolci, altri prodotti agroalimentari e dell'artigianato, hobbistica.

Alle 18 sarà inaugurata la sagra alla presenza delle autorità locali. L'iniziativa offre la possibilità di conoscere oltre ai sapori tipici, la cultura identitaria e le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche e architettoniche del paese del basso campidano, a una ventina di chilometri da Cagliari.



“Due sono i motivi che hanno spinto l’amministrazione Comunale per il secondo anno a collaborare con la Proloco Monastir all’organizzazione della Sagra della patata: far conoscere al grande pubblico la patata di Monastir, una delle nostre eccellenze produttive e anche il nostro

paese, a pochi chilometri da Cagliari, le sue ricchezze culturali, il ricco patrimonio ambientale, le capacità produttive e attrattive e l’ospitalità - afferma la sindaca di Monastir Luisa Murru – Monastir potrà rappresentare in un futuro non tanto lontano una meta per il turismo enogastronomico, archeologico, ambientale e sportivo”.

Programma completo e orari della Sagra della Patata:



Sabato, 17 marzo 2018

ore 11,00 – Sala consiliare – Convegno sul settore pataticolo

ore 16,00 – Apertura Villaggio espositivo con esposizioni

agroalimentari, dolciarie, artigiane e hobbistiche, street food

ore 18,00 – Inaugurazione ufficiale della sagra, partecipano le

autorità, le istituzioni locali, la banda musicale e il gruppo folk

“Janas” di Monastir

ore 19,00 – Sfilata di costumi e maschere della tradizione sarda con

gli Urthos e Buttudos di Fonni

ore 20,00 – Degustazione pietanze e portate a base di patate locali a

cura della Pro Loco di Monastir e degli chef Francesco Zucca, Manuele

Fanutza e Tony Porseo e delle attività locali

ore 20,30 – Loungedelica in concerto

Domenica, 18 marzo 2018

ore 10,00 – Apertura Villaggio espositivo con esposizioni

agroalimentari, dolciarie, artigiane e hobbistiche, street food

ore 11,30 – Sfilata di costumi e maschere della tradizione sarda. Con

noi Mamuthones e Issohadores dell’associazione Atzeni di Mamoiada

ore 13,00 – Degustazione pietanze e portate a base di patate locali a

cura della Pro Loco di Monastir e degli chef Francesco Zucca, Manuele

Fanutza e Tony Porseo e delle attività locali

ore 13,30 – Esibizione live del maestro Agus

ore 15,30 – Premiazione contest culinario

ore 18,00 – Show con la musica anni ’80 e ’90, sul palco suonano

contemporaneamente i Dj Dario Prefumo, Cesare Monni e Sandro Murru

ore 20,00 – Degustazione pietanze e portate a base di patate locali a

cura della Pro Loco di Monastir e degli chef Francesco Zucca, Manuele

Fanutza e Tony Porseo e delle attività locali