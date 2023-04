Monastir, auto va fuori strada e si ribalta: 35enne estratta dall’abitacolo

L’incidente sulla strada provinciale 7, al chilometro 1 + 100 in direzione Villasor-Monastir

Di: Alessandra Leo

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto guidata da una 35enne è uscita dalla sede stradale e si è ribaltata, terminando la propria corsa in cunetta. Il sinistro ieri sera a Monastir sulla strada provinciale 7, al chilometro 1 + 100 direzione Villasor-Monastir, dove è intervenuto immediatamente un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova.

La donna, di San Gavino Monreale e residente a Villacidro, incastrata all'interno dell'abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco di Cagliari e presa in cura dal 118 che ha provveduto a trasportarla con l’ambulanza, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari.

Il mezzo, che fortunatamente non ha preso fuoco, anche se ha riportato danni ingenti, è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale a una ditta convenzionata.

I documenti di guida, assicurativi e di circolazione del mezzo e dell'autista sono risultati essere in regola. Sono stati richiesti accertamenti tossicologici alla struttura sanitaria. I rilievi sul luogo del sinistro sono stati svolti dai carabinieri.