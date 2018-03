Schianto a Gonnesa: 20enne ancora in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12:30

Di: Ansa

E’ ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, Alberto Riccaboni, 20 anni, uno dei sei feriti del terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo la Statale 126 all'altezza di Gonnesa. Il quadro clinico non è mutato, le condizioni sono stazionarie.

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12:30. Si sono scontrate una Nissan Note con a bordo due 20enni, un 22enne e un giovane di 21 e una Citroen condotta da un 44enne a bordo della quale si trovava anche la figlia di 11 anni. Le vetture, per cause ancora in fase d'accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente e gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti. Il più grave è stato trasportato al Brotzu dove si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni. I medici mantengono riservata la prognosi. Gli altri cinque feriti non sono gravi.