Venerdì 9 marzo “Inseguendo una freccia gialla” nella sala polifunzionale

La serata è organizzata dalla Asd Sardegna Sport & Natura, l’Asd Truma Bike e dal Comune

Di: Antonio Caria

Sarà presentato venerdì 9 marzo alle 18.00, presso la sala polifunzionale (via La Marmora) a Banari, “Inseguendo una Freccia Gialla”, il libro del giornalista sassarese della Nuova Sardegna Luca Fiori, edito dalla Carlo Delfino Editore.

l’opera racconta della personale esperienza dell’autore durante il “Cammino di Santiago de Compostela” compiuto tra il mese di settembre e quello di ottobre 2011.

Un racconto entusiasmante: quattro diverse regioni, decine di città, centinaia di chilometri, migliaia di paesaggi, una marea di volti. E le storie di chi li indossa, gente in cammino, cercando tra i passi il senso di un'esperienza che ognuno compie per una ragione e vorrebbe rifare per altri mille motivi che scopre dopo una traversata solitaria tra pensieri intimi e inconsapevolezze inattese.

Un'esperienza personale scandita dal ritmo dei passi, narrata in 96 pagine tra parole e foto, queste ultime scattate con l’iPhone, il suo compagno di viaggio e strumento di lavoro. Non manca una descrizione degli uomini e dei luoghi con cui Fiori è entrato a contatto nel corso di questo viaggio.

Il libro nasce dal blog "Venti righe dal cammino" che l'autore aggiornava quotidianamente dal suo cellulare. Alla manifestazione, inserita all’interno della rassegna letteraria “Racconti in Cammino, dialogherà il giornalista-scrittore Francesco Giorgione.