Festa della Donna, Claudia Salvestrini riceve il premio “Sa Paradura”

Cerimonia di premiazione: venerdì 9 marzo, ore 17, presso la Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna.

Di: Alessandro Congia

Nel 2016 il terremoto ha colpito l’Italia centrale distruggendo l’economia locale. Per aiutare le tante aziende agropastorali distrutte dal sisma, che ha causato anche la morte di molti animali, dalla Sardegna è stata attivata “sa paradura”, il gesto di solidarietà comunitaria del mondo pastorale che mobilita gli allevatori quando un collega perde il gregge. Con una pecora si concretizza la possibilità per un pastore in grave difficoltà di ricominciare. Tra coloro che hanno aderito a questa iniziativa tante donne.

Claudia Salvestrini una di loro. Ha contribuito a “sa paradura” con tre capi ovini, tra cui una pecora gravida e un montone. Per questo gesto di solidarietà, l’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, coordinata da Maria Grazia Caligaris, e la sezione di Cagliari della Fidapa, presieduta da Paola Melis, le ha attribuito il “Premio Solidarietà Donna”, giunto alla settima edizione.

La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 9 marzo alle ore17, a Cagliari, nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna.

“Con Claudia Salvestrini – sottolineano Caligaris e Melis – vogliamo ancora una volta dare un piccolo riconoscimento alla generosità delle donne che in silenzio contribuiscono a rendere migliore la nostra società. La scelta stavolta ha per protagonista una donna toscana che non solo ha creato in Sardegna una piccola fattoria dove offre ricovero al bue rosso, a cavallini e asinelli, ma ha scelto di condividere, privandosi di un bene, un valore inestimabile per la cultura pastorale sarda. Occorre infine evidenziare che Claudia Salvestrini opera per la salvaguardia dell’ambiente e della salute contrastando con determinazione il traffico illecito dei rifiuti”.

Nella mattinata del 9 marzo 2018, a partire dalle ore 10, le volontarie dell’associazione SDR e della Fidapa saranno nel carcere di Cagliari-Uta per la consueta mattinata solidale con le detenute. Quest’anno con una pièce curata dall’attrice e regista Rosalba Piras. Tratto da “L’ultima risata” , il lavoro presenta in chiave umoristica la sorte di alcuni comici ebrei vittime del nazismo. L’attrice interpreterà anche canzoni in italiano e francese.

CHI SONO. Claudia Salvestrini è la direttrice del Polieco, consorzio nazionale dei rifiuti dei beni a base di polietilene (uno dei materiali più presenti nella nostra vita quotidiana, costituisce il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche). Da anni è impegnata in prima linea in attività di contrasto del traffico illecito dei rifiuti e a lei sono riconducibili importanti contributi in inchieste giudiziarie che hanno condotto alla scoperta di esportazioni illegali di rifiuti verso la Cina. Come direttrice del Polieco, durante l'ultima emergenza terremoto del centro Italia ha messo a disposizione teli in plastica per agricoltori ed allevatori in difficoltà dopo il sisma. Promuove corsi di formazione ed informazione dal Nord al Sud del Paese, focalizzando l'attenzione sulle connessioni fra ambiente e salute. Ha ricevuto il premio intitolato alla memoria del giudice Livatino per l'impegno quotidiano che profonde nella nascita di nuovi modelli di sviluppo ecosostenibili, orientati all'affermazione di una nuova giustizia ambientale.

Rosalba Piras è attrice teatrale e cinematografica - Regista - Docente. Diplomata in Pianoforte al Conservatorio P.L. da Palestrina di Cagliari (1981). Dal 1984 al 2005 ha seguito numerosi corsi di recitazione in Italia e all’estero. Cofondatrice del Teatro Stabile AKROAMA di Cagliari dal 1977 al 2015. Ha recitato con la regia di Lelio Lecis in tutte le più importanti produzioni. Si è esibita in prestigiosi festival. Docente di preparazione psicofisica e vocale alla Civica Scuola D’Arte Drammatica di Cagliari e alla Abaco Art Academy Monserrato. E’ autrice e regista di numerosi testi teatrali. Nel 2012 è la Sig.ra Sias nel Film “BELLAS MARIPOSAS“ di Salvatore Mereu, Produzioni-RAI CINEMA, presentato alla 69^ Mostra del Cinema di Venezia 2012.