Elezioni Politiche, Luciano Uras: “E’ un risultato negativo senza attenuanti”

"Ha pesato la divisione delle forze democratiche e del progresso"

Di: Alessandro Congia

Così il senatore uscente, Luciano Uras, capogruppo di Sel, nato ad Iglesias, 64 anni, membro della Commissione speciale sugli atti urgenti del governo e della Commissioni Bilancio, giudica il recente risultato elettorale che ha visto anche nell'Isola il PD in picchiata: “Chi governa il Paese, la Regione e le città più importanti della Sardegna – dice - non può registrare un risultato elettorale così pesantemente negativo senza porsi il problema dell’efficacia dei propri programmi e della propria azione amministrativa. Inoltre, certamente ha pesato la divisione delle forze democratiche e del progresso, lo scontro di ceto politico interno al Centrosinistra e in modo particolare nel Partito Democratico. L’elemento più preoccupante è quello culturale; pare si affermi un pensiero veramente inquietante, quello che sia legittima la discriminazione: quella razziale, quella di genere, quella sociale”.

NOI ANDIAMO AVANTI. “L'idea di società che esce da queste elezioni non è quella che farà dell'Italia un paese del futuro, al contrario lo caccia nel passato. Se è vero che lo schieramento democratico nazionale porta la responsabilità della mancata risposta ai pesanti problemi di vita delle persone e dell'intera comunità è ugualmente vero che in tante realtà locali e regionali si sono costruite condizioni sociali ed economiche più avanzate superando il disastro lasciato da governi chiaramente di destra. Non basta evocare soluzioni miracolose, le delusioni colpiscono inesorabilmente ogni trucco elettoralistico e chi lo usa. In quest'epoca nulla è definitivo e gli spazi per realizzare un paese democraticamente avanzato e una comunità che progredisce nella solidarietà e nella giustizia ci sono tutti. Non serve piangersi addosso o scaricarsi vicendevolmente le colpe, serve recuperare la fiducia di chi in questi anni – ascoltando chi alimenta razzismo e qualunquismo – ha affidato la propria delusione a chi ha fatto della rabbia la propria bandiera. Abbiamo sempre lavorato, lavoriamo e lavoreremo per il nostro progetto. Quello dei valori più nobili della giustizia sociale e della democrazia. Campo Progressista Sardegna è disponibile, da domani, a ogni discussione in questa direzione. Oggi è richiesta una reazione immediata. Diversamente si rischia che le buone idee scompaiano. Noi andiamo avanti”