S.Elia, sit in di protesta per i parcheggi dello stadio Sardegna Arena: “Prima i disabili, poi i vip”

Il consigliere comunale Raffaele Onnis torna sull'argomento degli stalli per i portatori di handicap

Di: Alessandro Congia

Il Consigliere Comunale dei Riformatori Sardi Raffaele Onnis ritorna sull’argomento, organizzando per mercoledì 28 febbraio un sit in, proprio il giorno della conferenza stampa del Cagliari Calcio per la presentazione del nuovo progetto dello stadio.

A fianco a lui, aderenti all’iniziativa, anche i rappresentanti delle associazioni Fish Sardegna Onlus, Asap, Sa.Spo, Asbi Sardegna Onlus, Rp Sardegna Onlus. All’inizio del campionato, Onnis aveva presentato un’interrogazione perché non erano stati tracciati nuovi stalli riservati e le persone con disabilità parcheggiavano nel lato tribuna del vecchio stadio ad una distanza abissale dal loro posto dentro lo stadio.

Immediatamente dopo, erano stati tracciati i parcheggi riservati ai disabili nel lato della curva sud del vecchio stadio, ma questa soluzione non pone fine al problema. Nel progetto dello stadio temporaneo del Cagliari Calcio sono stati previsti dei posti riservati per le persone con disabilità: 54 posti nel settore distinti, 35 nella curva sud, 3 nel settore ospiti per un totale complessivo di 92 posti dedicati.

Il campionato di serie A è ormai entrato nella fase del girone di ritorno e numerose sono le partite già disputate in casa dal Cagliari. I parcheggi regolari delimitati da segnaletica orizzontale e verticale più vicini alla nuova struttura, si trovano nel lato curva Sud e Tribuna del vecchio stadio Sant’Elia: “Questo comporta un grave disagio per chi si trova in condizione di difficoltà personale – ha precisato l’esponente di Palazzo Bacaredda - non ci sarebbe nulla da dire se nella zona adiacente al settore Tribuna/Curva sud del nuovo impianto “temporaneo” non fosse stato allestito un parcheggio riservato Vip di oltre 100 posti auto. Inoltre - ribadisce Raffaele Onnis - nello spazio antistante il vecchio stadio, nella zona adiacente al vertice della recinzione sud/est, è presente uno spazio franco di 2500 mq, sufficiente ad ospitare altrettanti parcheggi. Il sit in è volto a chiedere come già indicato nell’atto consiliare prot. n. 294 del 29.09.17, che gli spazi vengano rimodulati e utilizzati al fine di consentire un agevole accesso all’impianto per gli spettatori con disabilità”.