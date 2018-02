Malore durante la messa: muore il parroco di Sanluri

Proclamato il lutto cittadino

Di: Redazione

Il parroco di Sanluri, don Luciano Pani, stava celebrando la messa questa mattina alle 7, quando ha avvertito un malore. E’ stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco Alberto Urpi ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

La triste notizia ha destato profonda tristezza tra i sanluresi.

Il primo cittadino a nome personale e dell’intera cittadinanza di Sanluri esprime il più vivo cordoglio ai familiari e all’Arcidiocesi di Cagliari.