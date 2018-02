Tirrenia, aperte le prenotazioni per le linee Napoli-Cagliari e Palermo-Cagliari

Biglietti sul sito internet della Compagnia

Di: Redazione Sardegna Live

Tirrenia apre le prenotazioni per le linee Napoli-Cagliari e Palermo-Cagliari dal mese di giugno in poi.

Le partenze per l’estate sono prenotabili attraverso il sito internet della Compagnia (www.tirrenia.it), rinnovato con contenuti semplificati e disposti in modo tale da migliorare la ricerca di informazioni per l’utente, in più lingue, e una home page con tutte le informazioni commerciali, le promozioni e i servizi di bordo, tutto a portata di click.