Previsioni meteo, in arrivo il grande gelo dalla Russia

Burian, vento gelido siberiano

Di: Redazione Sardegna Live

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci mostrano un fine mese all’insegna del freddo, ma soprattutto del gelo.

“Osservando le ultime emissioni modellistiche – spiega il team del sito www.iLMeteo.it - a partire dal 20 Febbraio l'alta pressione delle Azzorre si sposterà gradualmente verso l'oceano Atlantico per poi dirigersi verso la Scandinavia. Questa manovra favorirà l'arrivo di aria gelida dai settori artico-continentali. Con la situazione descritta, un nucleo molto freddo in quota dalla Russia si muoverebbe in senso retrogrado verso l'Europa centrale e raggiungerebbe, entro la fine del mese, anche l'Italia. L'aria in arrivo dalle steppe russe non è altro che il Burian, vento gelido siberiano”.

Intanto, per la giornata di oggi, si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso con isolate e deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sul settore orientale nel pomeriggio. Venti deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali e mari: mossi o molto mossi.

Arpas. Le temperature: