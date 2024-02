Previsioni meteo. Pioggia anche nei prossimi giorni

La situazione in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Maltempo su tutta l'Italia, colpendo anche le regioni del sud che finora avevano goduto di un clima più stabile e mite. Tutta colpa del ciclone tirrenico che si sta spostando verso la Sicilia. Lo afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Oggi "il tempo inizierà a migliorare al Nord - osserva - a partire dai settori alpini e prealpini verso le zone pianeggianti a nord del Po a partire dal pomeriggio. Pioverà ancora diffusamente in Emilia Romagna. Ma subirà un importante e graduale peggioramento sulle regioni adriatiche, sulla Sardegna orientale e dalla Sicilia verso la Calabria". Giovedì e venerdì giungeranno nuove precipitazioni sospinte dai venti caldi di Scirocco. Le piogge bagneranno nuovamente tutto il nord e gran parte del centro, mentre la neve scenderà copiosa sulle Alpi a quote però superiori ai 1500-1700 metri. Nel primo weekend di marzo, invece, il tempo migliorerà al centro-sud con più sole, ma una nuova perturbazione inizierà a colpire il nord con precipitazioni sui settori alpini e prealpini. Domenica il fronte perturbato irromperà sull'Italia con un suo carico di maltempo che colpirà prima il nord e poi anche il centro tirrenico e la Sardegna. È atteso un nuovo abbondante carico di neve sulle Alpi sopra i 900 metri.

IN SARDEGNA – Fonte Arpas

Mercoledì 28 febbraio 2024

Cielo molto nuvolo con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati fino a localmente elevati nel settore orientale, nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in moderata diminuzione, massime in calo sula costa orientale, in aumento altrove.

Venti: deboli o moderati da est nord-est, con rinforzi sulle coste in serata.

Mari: molto mossi o localmente agitati.

Previsioni per giovedì 29 febbraio 2024

Cielo molto nuvolo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale isolato o sparso, con cumulati fino a localmente elevati nel settore orientale, nella prima parte della giornata.

Temperature: minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati da est nord-est, con rinforzi sulle coste in mattinata.

Mari: molto mossi o localmente agitati.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì il cielo sarà nuvoloso, con ampie schiarite sabato. Venerdì le temperature minime diminuiranno, con massime stazionarie; sabato entrambe saranno in aumento. Venerdì i venti saranno moderati da nord-ovest, in calo e rotazione da sud-ovest sabato. I mari saranno generalmente molto mossi o mossi.